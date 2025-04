Los escalofriantes audios de los alumnos que planificaban una masacre en un colegio de Maschwitz

Otro de los audios confirma el acceso a armas de fuego, específicamente un revólver que la estudiante podía obtener de su padrastro.

Embed

Sin embargo, en la conversación también se evidencia que no todos los miembros estaban de acuerdo con el plan. Uno de los adolescentes expresa sus dudas: “No quiero, la verdad. No me quiero meter en más problemas”. Luego, agrega: “Es mejor que no lo hagan, porque la verdad es que somos re jóvenes todavía”.

Cuando este joven decide apartarse del grupo, la organizadora principal reacciona de inmediato: “Si no vas a estar, ¿por qué queremos tenerte ahí en el grupo?”, y lo expulsa del chat.

Terror en una escuela de Maschwitz: alumnos planificaban un tiroteo masivo

Un verdadero clima de pánico y desesperación se vive en la institución tras revelarse los detalles del macabro plan que estaban organizando un grupo de estudiantes.

“Bien, la cosa es así. Vamos a entrar por la entrada principal, como siempre, y luego irán dos arriba y dos abajo. Acá no es que ustedes elijan a quién mierda le van a disparar. Persona que ven, persona a la que le disparan, sin importar el que le toca. ¿Okey? No quiero que se arrepientan a último momento”, exclama una de las implicadas.

“Lo que vamos a hacer básicamente es un tiroteo escolar, pero la cosa es que yo ya tengo las armas. Mi padrastro tiene”, agrega. “Después de que matemos a los demás, hacemos un recorrido por la escuela para ver si quedó alguien con vida”, se lee en otro de los mensajes.

planeaban masacre escolar.jpg

“Quiero agarrar a un estudiante, obligarlo a que abra la boca, para, después, dispararle”, señaló otro de los estudiantes involucrados. “Podemos hacerlo ahora, a esta edad, y escapar”, sostiene otro de los menores.

“¿Seguro?“, le preguntó la chica que lidera el plan, a lo que responde con que él ”no tiene la idea de matarse" una vez que concreten la masacre. “Yo por mi parte me voy a matar”, responde la joven.

La Justicia ya investiga el caso y confirmó que una de las principales organizadoras del grupo, una alumna de 14 años, se encontraba bajo seguimiento por problemas de salud mental. Se trata de la misma adolescente que el año pasado había estado en un programa de contención especial.

Un caso que reaviva la preocupación por la violencia escolar

El episodio se produce en un contexto de creciente violencia escolar en la región. En la última semana, se registraron dos episodios de apuñalamientos en colegios de distintas zonas, lo que refuerza la preocupación sobre la seguridad en las instituciones educativas.

Las autoridades provinciales y educativas ya intervinieron en el caso para evitar que la situación pase a mayores y garantizar que los estudiantes y docentes puedan asistir a la escuela sin temor.

Mientras tanto, la comunidad de Maschwitz permanece en estado de alerta, esperando que se tomen medidas concretas para evitar tragedias en las aulas.