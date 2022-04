Terror en Guernica: drogaron, violaron y asesinaron a una mujer

"Estoy viviendo en una pesadilla que es eterna. Cubren a los violadores en vez de ayudar a la familia. No hay detenidos, no hay nada, pasan, me gritan cosas y se ríen. Abel Arredondo, le dicen el Gauchito, él fue el que la violó y la mató", expresó a Crónica HD Paola, mamá de la joven.

"El viernes 8 de abril mi hija me pide permiso para ir a un cumpleaños. Se va a las siete y media de la tarde. Me dijo que a la una me llamaba para que la fuera a buscar. Ella no era una piba que saliera todas las noches, no fumaba, no tomaba, no se drogaba. Lo único que hacía era trabajar con el carro. Ella tenía solo 18 años", continuó Paola.

Según la familia existe un testigo clave en el caso. "Mi hija se lo quería sacar de encima y no podía. Él le ponía su mano sobre su nariz y su boca, ella murió por asfixia", detalló la madre.

"Están ocultando muchas cosas. No le dejaron ver el cuerpo de su hija a la madre. Ellos (de la chatarrería) la hicieron entrar, le dieron alcohol, la metieron a una pieza supuestamente para que se recompusiera y la piba no salió más. La encontraron en un tráiler de madera de una camioneta dentro del mismo local", detalló un amiga de la familia a Crónica HD.

Según la autopsia, la joven tenía desgarros en toda la zona pélvica, además encontraron rastros que demostraron una asfixia prolongada.

"La fiscal no solo lo liberó, sino que le permitió que abriese el local. Es un lugar al que concurren muchos menores porque ellos mismos les dan los carros para que salgan a cartonear. Esto no puede seguir abierto", advirtió la mamá.