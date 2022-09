Qué es el centro La Razón de vivir

La razón de vivir tuvo varias denuncias hacia las autoridades de esta comunidad terapéutica de rehabilitación de adicciones. En principio, prometía ser un lugar seguro para que aquellas personas que tengan problemas de salud relacionados con el consumo de drogas puedan acceder a un tratamiento. Actualmente, tiene sedes en Buenos Aires (en Berazategui y en Florencio Varela), Santa Fe y Córdoba.

Teto Medina preso 1.jpg Marcelo Teto Medina fue detenido este jueves acusado por reducción a la servidumbre y trabajo forzado, tras una serie de allanamientos relacionados al centro de rehabilitación La razón de vivir.

Se estima que había más de 100 jóvenes en tratamiento, entre menores y mayores de edad. Además, había 15 especialistas, entre psicólogos y psiquiatras. Todos trabajaban dentro de la comunidad. Marcelo Teto Medina era uno de los promotores de este espacio, según puede verse en los diferentes videos que circularon en las redes sociales donde aparece el conductor.

La razón de vivir funcionaba principalmente en zonas rurales, en su mayoría quintas. El objetivo era buscar el contacto de los internos con la naturaleza.

Además, los talleres que llevan a cabo se realizan al aire libre y en grupo. El lugar cuenta con tareas de cuidado personal y trabajos en equipo. Por ejemplo, preparación de las comidas que consumen en el día, según se informa en el sitio web de la institución.

La institución funciona desde hace siete años. Allí cuentan con una modalidad de internación, donde las personas conviven mientras realizan diversas actividades y se encuentran acompañados por profesionales como psiquiatras, psicólogos, un profesor de educación física. Además, distintos profesionales dan charlas motivacionales, operadores en adicciones, acompañantes terapéuticos, según la promoción del centro en sus redes sociales.

Aquellos que están internados constan de ciertas salidas ambulatorias y pueden recibir visitas.

La defensa del abogado del Teto Medina

El abogado que representa a Medina, Adrián Tenca, dijo esta mañana a A24 que “no tiene ningún asidero” la acusación contra su defendido. "Daba charlas sobre la rehabilitación. No tiene ninguna participación en nada de lo que le están imputando", afirmó.

“El Teto estaba contento porque sentía que ayudaba a la gente a recuperarse”, agregó el abogado.

Detuvieron al Teto Medina: el testimonio de una de las madres

En este marco, muchos padres de los jóvenes internados se acercaron al lugar para defender a la institución y pedir que no dejen a sus hijos sin asistencia. "Si mi hijo se va a la calle, se vuelve a drogar. Yo estoy feliz. Esta es la tercera vez en la que venía a verlo y en la primera él me dijo que se quería quedar más que nunca", contó a A24 Yanina, una de las madres presentes, desde la puerta del centro.

Según afirmó la mujer, su hijo le dijo que "le enseñan muchas cosas que afuera yo no le pude enseñar. Le enseñaron a levantarse temprano, a tener responsabilidades. Él tiene dos hijas y me dijo que no fue un buen papá porque nunca se había levantado temprano por ellas. Jamás en mi vida lo escuché hablar así. Me dijo que era el mejor lugar. Yo lo vi hermoso, con muchas ganas de vivir".