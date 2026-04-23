Tildó a su ex de "cornudo" y "chizito" y ahora deberá pagarle una indemnización millonaria

La acusada llevó adelante estas acciones desde el anonimato hasta que la Justicia logró vincularla con las cuentas falsas mediante "prueba indiciaria", al detectar coincidencias en el lenguaje y detalles íntimos que solo ella podía conocer.

En ese contexto, las publicaciones derivaron en la apertura de un "sumario administrativo" que frenó las posibilidades de ascenso del damnificado dentro de la fuerza en la que se desempeña, según informaron medios locales en base a los datos de la causa.

Por qué la mujer deberá indemnizar a su expareja con $30 millones

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En cuanto a la reparación económica, si bien la indemnización inicial se fijó en $4 millones, los intereses acumulados durante los seis años del proceso elevaron el monto a unos $30 millones.

Además, la mujer deberá difundir el fallo judicial en las mismas redes sociales donde realizó los ataques y, en caso de incumplimiento, se habilitará un juicio ejecutivo para el embargo de sus bienes y activos.

El abogado del demandante, Pablo Arrieta, remarcó que "no cualquiera puede salir a decir cualquier cosa sin tener una consecuencia", y sostuvo que el fallo sienta un precedente sobre la responsabilidad civil en entornos digitales.