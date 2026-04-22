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Apuñaló a su pareja frente a sus hijos y lo que hizo antes de que llegase la Policía alarmó a todos

Un violento episodio dejó a una mujer en estado crítico. La Justicia investiga un presunto femicidio, por lo que se busca determinar las circunstancias y los antecedentes de violencia previa.

Intento de femicidio: apuñaló a su pareja frente a sus hijos y lo que hizo antes de que llegue la policía alarmó a todos

Intento de femicidio: apuñaló a su pareja frente a sus hijos y lo que hizo antes de que llegue la policía alarmó a todos

Un brutal intento de femicidio conmocionó a localidad San Rafael en la provincia de Salta, donde una mujer fue atacada a puñaladas por su pareja en su vivienda del barrio Ampliación Solís Pizarro. La víctima permanece internada en estado crítico.

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El hecho ocurrió durante la tarde, cuando una discusión escaló a violencia extrema. Según fuentes policiales, el agresor le propinó al menos tres puñaladas delante de sus hijos, quienes lograron salir de la casa y pedir ayuda a los vecinos.

La mujer fue trasladada de urgencia y derivada al Hospital San Bernardo, donde permanece internada en grave estado. Médicos indicaron que la rápida intervención fue clave para estabilizarla.

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Femicidio: detención y antecedente de violencia

Tras el ataque, el agresor escapó, pero fue localizado a pocas cuadras, en el barrio Ceferino. Al verse rodeado, intentó quitarse la vida, aunque sufrió heridas leves y fue reducido por la Policía.

Luego de recibir atención médica, quedó detenido y a disposición de la Justicia, imputado por intento de femicidio.

La investigación reveló que la víctima ya había sufrido episodios de violencia previa. Incluso, un familiar había radicado una denuncia el año pasado por situaciones similares.

Los menores de edad fueron puestos a resguardo y están recibiendo contención por parte de gabinetes interdisciplinarios.

La fiscalía interviniente caratuló el caso como tentativa de femicidio, mientras se realizan las pericias correspondientes en la escena del crimen para determinar la mecánica exacta del ataque.

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