Apuñaló a su pareja frente a sus hijos y lo que hizo antes de que llegase la Policía alarmó a todos

Femicidio: detención y antecedente de violencia

Tras el ataque, el agresor escapó, pero fue localizado a pocas cuadras, en el barrio Ceferino. Al verse rodeado, intentó quitarse la vida, aunque sufrió heridas leves y fue reducido por la Policía.

Luego de recibir atención médica, quedó detenido y a disposición de la Justicia, imputado por intento de femicidio.

La investigación reveló que la víctima ya había sufrido episodios de violencia previa. Incluso, un familiar había radicado una denuncia el año pasado por situaciones similares.

Los menores de edad fueron puestos a resguardo y están recibiendo contención por parte de gabinetes interdisciplinarios.

La fiscalía interviniente caratuló el caso como tentativa de femicidio, mientras se realizan las pericias correspondientes en la escena del crimen para determinar la mecánica exacta del ataque.