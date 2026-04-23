Por qué la maqueta de la última casa de Diego Maradona se convirtió en una pieza clave del juicio

La reproducción muestra en detalle la propiedad ubicada en el country San Andrés, donde Diego Maradona vivió sus últimos días tras una operación por un hematoma subdural.

Entre los espacios representados se destacan:

El living y la sala de estar

La cocina

El baño de la planta baja

El cuarto donde se improvisó la habitación del exfutbolista

Uno de los puntos más relevantes es justamente esa habitación: fue armada en la planta baja porque los dormitorios originales estaban en el piso superior, lo que dificultaba la movilidad del paciente.

maqueta maradona

Detalles técnicos y cómo fue construida

La maqueta fue realizada por estudiantes de la Universidad de Belgrano mediante tecnología de impresión 3D. Cuenta con un techo desmontable y pequeños muñecos que representan a las personas presentes en la casa, lo que permite recrear escenas durante los testimonios.

Este nivel de detalle la convierte en una herramienta fundamental para ilustrar cómo estaba distribuido el espacio y qué condiciones tenía la vivienda.

Durante el juicio, la maqueta ya fue utilizada en varias ocasiones y volvió a cobrar protagonismo con la declaración del policía Lucas Gabriel Farías, el primero en llegar al lugar tras la muerte.

maqueta

Gracias a esta representación, los testigos pueden indicar con exactitud dónde estaban, qué vieron y cómo encontraron el cuerpo del exfutbolista.

La maqueta permanecerá en los tribunales de San Isidro mientras dure el proceso. Debido a su tamaño, no estará siempre en la sala, pero será utilizada cada vez que resulte necesario para clarificar las declaraciones.