Muestran el impactante video de Maradona en su lecho de muerte: la fuerte reacción de Gianinna

Y sumó: "Él estaba en actividad a la hora de su muerte. Había sándwiches de miga, una botella de agua mineral, un suero, distintas fotos también. Llamaba la atención porque le preguntaron los jueces sobre el estado, la limpieza de ese cuarto. Dijeron que era relativo para el cuadro en el cual se encontraba él".

"Pero lo cierto es que este video que mostraron, junto con distintas fotos, que tomó la policía científica fue realmente muy, muy fuerte. Y la idea era exhibirlo para que tanto el comisario como el jefe de la policía científica puedan relatar paso a paso qué es lo que se veía en ese video", cerró el cronista.

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Qué decía el audio de Leopoldo Luque que hizo llorar a Gianinna Maradona en medio del juicio

En Intrusos (América TV) revelaron detalles de la tercera audiencia en el juicio por la muerte de Diego Maradona, una jornada marcada por la declaración de Gianinna Maradona, quien en medio de su testimonio no pudo contener las lágrimas.

El cronista Alejandro Guatti relató: "Hace minutos se reinició esta audiencia, donde sigue declarando Gianinna, preguntó (Fernando) Burlando en primera instancia cómo lo veía a su padre, dio detalles de quiénes estaban dentro de la casa y las malas condiciones donde estaba. Se refirió a la habitación donde estaba Maradona, que tenía un difícil acceso al baño, y también apuntó al doctor Morla, dijo que a partir de que Morla agarró a representar a Diego Maradona, ahí empezó la debacle en la salud de él".

Luego, Dani Ambrosino amplió la información sobre lo que Gianinna expuso: "Lo que dice Gianinna es que Luque era el responsable, el médico, todos le daban la responsabilidad a él. A mí, por Gianinna, me explicaba lo que le tenían que hacer, que el padre estaba lento, que estaba dormido, que estaba irreconocible".

La hija del Diez también relató cómo intentó mantener informados a sus hermanos: "Son cosas que iba contando Gianinna dentro de su declaración. Después dice Gianinna que hace un grupo donde estaban todos los hermanos para que todos tengan la misma información, porque lo que se decía es que, en un principio, daba las explicaciones: a Giannina le decía una cosa, a Dalma le diría otra, a Junior le decía otra cosa, a Jana otra cosa".

Y señaló: "Después lo que cuenta Guatti es que rompe llanto, que se quiebra Gianinna, que dan un cuarto intermedio y empieza otra vez a participar de su declaración".

Minutos más tarde, en DDM (América TV), difundieron un audio de Leopoldo Luque que habría sido el detonante del llanto de Gianinna. En ese mensaje de voz el médico decía: "Sí, voy a armar una historia clínica bien armada, necesito las fechas de todos los días que yo fui, desde la primera vez que fui, y lo que hizo él en el medio también, es información, que él estuvo en México, que ahí se hablaba con el médico".

El audio continuaba: "El tema es así, él en un momento la puede quedar. Potencialidad de muerte, él, inminente, no tiene. Tiene una enfermedad crónica, que es el alcoholismo, qué sé yo. Pero responsabilidad no me cabe. Pero si se llegan a tirar a alguien, ponen, no sé, la familia en mi contra, la familia, no sé, de parte de la hija, de quién sea, los papeles tienen que estar bien ordenados. Ese es el punto".

Por último, Luque cerraba con un plan de acción: "Así que buenísimo. El lunes vos me envías eso, y yo ya me pongo en campaña, armo todo, y lo que le vamos a hacer firmar a Diego es un consentimiento donde se le explica el tratamiento, los pros y los contras, y si está de acuerdo o no. Y eso lo tiene que firmar. Que se firme de que él es consciente de todo, de que no debe tomar alcohol, de que eso le afecta, de lo que se le explica, de que se le solicita salud mental y él no quiere, todo".