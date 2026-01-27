Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco: los aterradores mensajes que le enviaron

"Ya fue hecha la denuncia. Hay gente que está investigando. Pero esto es un desastre", sumó Mazzocco sobre las medidas que se van a tomar al respecto.

Qué dijo Gonzalo Nannis de su hermana Mariana y la relación con Alex Caniggia

En diálogo con A la Tarde (América TV), Gonzalo Nannis habló del conflicto interno que atraviesa su familia y reveló cuándo se originaron las diferencias entre Alex Caniggia y su madre, Mariana Nannis.

Según explicó, el quiebre se produjo hace tiempo y estuvo vinculado a una disputa por una propiedad. “ El conflicto entre Alex y mi hermana viene desde hace bastante, desde el día que le pidió el departamento y lo sacó. Viene de ahí ”, señaló.

En ese sentido, confirmó que fue su hermana quien decidió echar del departamento a su hijo y a su pareja, Melody Luz, quien en ese momento estaba embarazada, situación que terminó de romper el vínculo entre ellos.

Gonzalo también detalló los motivos detrás de esa decisión y aseguró que su hermana actuó por miedo a atravesar una experiencia similar a la suya. “Eso es verdad, yo sé por qué la sacó (a Melody). La sacó por que no quería que le pase lo mismo que me pasó a mí después. A mí me pasó que me sacaron con una falsa denuncia de mi casa, me vendieron todo, todavía no la recuperé. Y Mariana tenía miedo de eso: que se quede con la casa, que se separen y se quede adentro”, explicó.

En la misma línea, reforzó que fue su propia hermana quien le dio esa explicación: “Me lo dijo Mariana a mí. Le pregunté por qué le sacaste el departamento a Alexander y me dijo: no quiero que le pase lo mismo que te pasó a vos”.

“A Mariana no le cae bien nadie, ese es el problema, así perdió todo y debe estar peor ahora. Viste que la gente no mejora, empeora”, lanzó, sobre la mala relación entre la modelo y la pareja de su hijo.

Por último, se refirió a los conflictos económicos que, según él, atraviesan a la familia desde hace años. “Mariana cobró una plata más o menos importante y después empezó con sus delirios que quería 40 palos verdes. Y después se pelean todo por lo mismo, él (Claudio Caniggia) dice: 'me echaron de mi casa ' y era la casa de los padres, no la de él”, concluyó.