Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco: los aterradores mensajes que le enviaron

Karina Mazzocco recibió fuertes amenazas vía WhatsApp luego del móvil a Gonzalo Nannis donde habló de su hermana, Mariana, y la familia Caniggia.

27 ene 2026, 16:57
Karina Mazzocco recibió fuertes amenazas de muerte a través de WhatsApp luego del móvil a Gonzalo Nannis, hermano de Mariana Nannis y tío de Axel Caniggia, a quien mencionó durante la entrevista y habría generado el malestar de la persona que envió los aterradores mensajes.

En primer lugar, escribieron al canal de comunicación que utiliza A la Tarde (América TV) para que el público cuente sus historias de vida, esta nueva sección que vienen desarrollando desde hace algunos meses: "Karina, te voy a matar. Ya sé donde vive tu hijo, donde se mudó".

"Dejá de meterlo a Axel Caniggia. Te la voy a descargar, vas a ver, en la cabeza", siguió la persona en cuestión. Acompañado del texto aparecía un arma que generó preocupación.

La conductora dio su descargo al leer esto: "No se mencionó a la persona de manera descalificatoria. Fue en el contexto de una historia, yo no dije que era un delincuente, no lo amenacé de muerte ni nada. ¿Les parece que puede ser posible?".

"Ya fue hecha la denuncia. Hay gente que está investigando. Pero esto es un desastre", sumó Mazzocco sobre las medidas que se van a tomar al respecto.

Qué dijo Gonzalo Nannis de su hermana Mariana y la relación con Alex Caniggia

En diálogo con A la Tarde (América TV), Gonzalo Nannis habló del conflicto interno que atraviesa su familia y reveló cuándo se originaron las diferencias entre Alex Caniggia y su madre, Mariana Nannis.

Según explicó, el quiebre se produjo hace tiempo y estuvo vinculado a una disputa por una propiedad. “ El conflicto entre Alex y mi hermana viene desde hace bastante, desde el día que le pidió el departamento y lo sacó. Viene de ahí ”, señaló.

En ese sentido, confirmó que fue su hermana quien decidió echar del departamento a su hijo y a su pareja, Melody Luz, quien en ese momento estaba embarazada, situación que terminó de romper el vínculo entre ellos.

Gonzalo también detalló los motivos detrás de esa decisión y aseguró que su hermana actuó por miedo a atravesar una experiencia similar a la suya. “Eso es verdad, yo sé por qué la sacó (a Melody). La sacó por que no quería que le pase lo mismo que me pasó a mí después. A mí me pasó que me sacaron con una falsa denuncia de mi casa, me vendieron todo, todavía no la recuperé. Y Mariana tenía miedo de eso: que se quede con la casa, que se separen y se quede adentro”, explicó.

En la misma línea, reforzó que fue su propia hermana quien le dio esa explicación: “Me lo dijo Mariana a mí. Le pregunté por qué le sacaste el departamento a Alexander y me dijo: no quiero que le pase lo mismo que te pasó a vos”.

A Mariana no le cae bien nadie, ese es el problema, así perdió todo y debe estar peor ahora. Viste que la gente no mejora, empeora”, lanzó, sobre la mala relación entre la modelo y la pareja de su hijo.

Por último, se refirió a los conflictos económicos que, según él, atraviesan a la familia desde hace años. “Mariana cobró una plata más o menos importante y después empezó con sus delirios que quería 40 palos verdes. Y después se pelean todo por lo mismo, él (Claudio Caniggia) dice: 'me echaron de mi casa ' y era la casa de los padres, no la de él”, concluyó.

