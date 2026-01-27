La terrible declaración de la joven argentina que denunció a Zambrano y a otros dos futbolistas: "Me lastimaron..."

La denunciante y su amiga regresaron a Buenos Aires el lunes 19 en barco. Ese mismo día, la joven recibió un mensaje de Zambrano por Instagram que decía “loquita” y en el que le pedía su número de teléfono para comunicarse por Whatsapp.

Según consta en la causa, el exjugador de Boca luego comenzó a llamarla y enviarle mensajes de manera reiterada, aunque ella no respondió.

En las horas posteriores, la joven concurrió a distintos hospitales y centros de salud, donde fue atendida por médicos, una asistente social y una psicóloga. Más tarde, radicó la denuncia.

La agresión de la barra brava

Luego de que se conociera la denuncia por abuso sexual presentada por la joven argentina contra tres futbolistas del plantel profesional, la barra brava del club ingresó al estadio durante un entrenamiento con el objetivo de increpar a los jugadores involucrados.

Tras hacerse pública la denuncia, un grupo numeroso de hinchas se presentó en las inmediaciones del estadio de Alianza Lima. Primero se concentraron en una de las puertas, con gritos, insultos y golpes. Minutos después, lograron ingresar al campo de juego y avanzaron hacia los jugadores que buscaban.

Algunos periodistas presentes registraron la escena en video. En una de las grabaciones se escucha una advertencia directa dirigida a Carlos Zambrano, el más conocido de los denunciados por su pasado en el fútbol argentino: “Zambrano, no vamos a meter la mano con violines”, gritaron desde la tribuna, en una frase que se viralizó rápidamente.

Quiénes son los futbolistas denunciados

La denuncia fue presentada por una joven argentina de 22 años y apunta contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores, todos integrantes del plantel profesional de Alianza Lima y con recorrido en la selección de Perú.

zambrano_alianzalima

Zambrano, en particular, concentra la mayor atención mediática por su paso por Boca entre 2020 y 2022 y por su trayectoria internacional. Esa exposición explica, en parte, la reacción inmediata y violenta del entorno del club.

¿Qué decisión tomó Alianza Lima?

Frente a la gravedad del caso, Alianza Lima decidió separar de manera indefinida del plantel profesional a Zambrano, Trauco y Peña Flores. El club emitió un comunicado oficial en el que informó que se inició un procedimiento disciplinario interno y que la institución colaborará con las autoridades mientras avanza la investigación judicial.

Mientras la causa sigue su curso en la Justicia, el episodio protagonizado por la barra dejó en evidencia el nivel de tensión que atraviesa el club y sumó un nuevo capítulo a un caso que ya excede lo deportivo y mantiene en vilo al fútbol sudamericano.