"Pasó algo grave": la impensada revelación sobre la separación de Facundo Arana y María Susini

“Y si puedo pedirles un favor muy especial es que no me pregunten más nada. Porque lo que les estoy diciendo ahora lo pensé muchísimo. Pero de verdad muchísimas gracias sobre todo por el respeto y el amor con que nos tratan”, agregó.

En Puro Show (El Trece), después de mostrar la conferencia de prensa, Fernanda Iglesias lanzó: “No es tan difícil de explicar una separación… si vos tenés tantos nervios, si te cuenta costar tanto lo que pasó, es porque pasó algo más, algo que estás ocultando. Pasó algo grave, y tenés miedo… No es tan difícil”.

En el piso, sus compañeros no se mostraron de acuerdo y coincidieron en que se trataba de un “desgaste”. Sin embargo, Iglesias insistió: “No es un desgaste, pasó algo que ella está enojada. Permítanme dudar, está demasiado nervioso para explicar una separación. Él está muy nervioso. ¿Tantos nervios? No…”.

Cómo fue la reacción de María Susini en medio de su separación de Facundo Arana

María Susini y Facundo Arana decidieron poner fin a su relación después de casi dos décadas juntos y tres hijos en común. La información salió a la luz en LAM (América TV) y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados dentro del mundo del espectáculo.

A pocas horas de conocerse públicamente la ruptura, comenzaron a circular las primeras imágenes de la modelo, que fueron captadas en la costa atlántica.

Durante la mañana del viernes, María Susini apareció disfrutando de su rutina deportiva en las playas de Mar del Plata. Allí se la vio practicando surf, una disciplina que forma parte de su vida desde hace mucho tiempo y que suele ser su cable a tierra.

Cuando advirtió la presencia de cámaras y periodistas en el balneario, Susini prefirió mantenerse alejada de la orilla y regresar hacia el interior del lugar, evitando cualquier tipo de declaración sobre su separación de Facundo Arana.

"Al ver que estábamos atentos en la playa esperando a que salga María, alguien del balneario se metó a avisarle que estaba la prensa porque sabía que ella no quería hablar y la sacaron por el muelle privado de la zona de la escuela de surf", relató el cronista de Puro Show (El Trece). En las imágenes se la observaba con la tabla en mano, conversando con otra persona y esquivando el sector donde aguardaban los medios.