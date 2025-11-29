Tragedia en Chacarita: quién era la mujer de 83 años que murió atropellada por un colectivo

Embed

“Doblaron rápido, distraídos, y atropellaron a mi mamá. La mataron por imprudencia”, sostuvo Marina. “Iba a casi 30 km/h y mirando a cualquier lado menos al frente”.

Tras el impacto, el propio conductor se detuvo desesperado y gritó: “¡Nooo, por favor! Llamen a la ambulancia”, mientras corría a asistirla.

Felisa fue trasladada de urgencia al Hospital Pirovano con heridas gravísimas: 12 costillas fracturadas, perforación de pulmones y traumatismo craneoencefálico severo. Falleció a las 21:13 del mismo domingo.

Reclamos por seguridad vial

Marina, locutora y única hija de Felisa, decidió visibilizar el caso no por morbo mediático sino para denunciar dos fallas estructurales de la Ciudad:

1. Una esquina peligrosa sin semáforos peatonales

“Ahí no hay semáforos para peatones. Son tres tramos de cruce. Quiero que pongan semáforos. No quiero que la muerte de mi mamá sea en vano”, insistió.

el-chofer-del-colectivo-se-mostro-desesperado-ante-la-situacion-foto-captura-de-video-VXNIEWED5RHVVFNT7UEQPQHRAM El chofer del colectivo se mostró desesperado ante la situación (Foto: captura de video).

2. Cámaras de seguridad que no funcionan

Marina pidió las grabaciones del Gobierno de la Ciudad y descubrió que todas las cámaras estaban tapadas por árboles, inutilizables. “Es desastroso el monitoreo. Ya me había pasado en otro siniestro: me dijeron que tampoco funcionaban”, recordó.

La familia espera ahora que la Justicia avance con la investigación y determine las responsabilidades del chofer de la Línea 76.