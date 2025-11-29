Tragedia en Chacarita: quién era la mujer de 83 años que murió atropellada por un colectivo
Felisa Martínez tenía 83 años y falleció tras ser internada en el Hospital Pirovano luego de ser embestida por un interno de la línea 76.
Felisa Martínez, de 83 años, caminaba hacia un evento familiar el domingo 2 de noviembre cuando fue atropellada por un colectivo de la Línea 76 en la esquina de Corrientes y Forest, en el barrio porteño de Chacarita. La mujer cruzaba por la senda peatonal cuando el interno 1330 dobló a gran velocidad y la embistió quitándole la vida.
Las imágenes del impacto se viralizaron rápidamente, pero detrás del video hay una historia de dolor profundo y un pedido urgente de justicia.
Felisa era una mujer activa, independiente y con plena lucidez, según relató su hija Marina en diálogo con América: “Seguía trabajando, hacía de todo. Estaba 10 puntos y le quedaba mucho por vivir. Esto fue una imprudencia absoluta del colectivero”, denunció.
Cómo ocurrió el choque: seis segundos que definieron una tragedia
El colectivo circulaba en dirección a la estación Federico Lacroze cuando el chofer habría perdido la atención mirando una planilla o el retrovisor. El video frontal del interno muestra que tuvo seis segundos para ver a la peatona y frenar, pero no lo hizo.
“Doblaron rápido, distraídos, y atropellaron a mi mamá. La mataron por imprudencia”, sostuvo Marina. “Iba a casi 30 km/h y mirando a cualquier lado menos al frente”.
Tras el impacto, el propio conductor se detuvo desesperado y gritó: “¡Nooo, por favor! Llamen a la ambulancia”, mientras corría a asistirla.
Felisa fue trasladada de urgencia al Hospital Pirovano con heridas gravísimas: 12 costillas fracturadas, perforación de pulmones y traumatismo craneoencefálico severo. Falleció a las 21:13 del mismo domingo.
Reclamos por seguridad vial
Marina, locutora y única hija de Felisa, decidió visibilizar el caso no por morbo mediático sino para denunciar dos fallas estructurales de la Ciudad:
1. Una esquina peligrosa sin semáforos peatonales
“Ahí no hay semáforos para peatones. Son tres tramos de cruce. Quiero que pongan semáforos. No quiero que la muerte de mi mamá sea en vano”, insistió.
2. Cámaras de seguridad que no funcionan
Marina pidió las grabaciones del Gobierno de la Ciudad y descubrió que todas las cámaras estaban tapadas por árboles, inutilizables. “Es desastroso el monitoreo. Ya me había pasado en otro siniestro: me dijeron que tampoco funcionaban”, recordó.
La familia espera ahora que la Justicia avance con la investigación y determine las responsabilidades del chofer de la Línea 76.