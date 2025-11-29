En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Tragedia
Chacarita
Dolor

Tragedia en Chacarita: quién era la mujer de 83 años que murió atropellada por un colectivo

Felisa Martínez tenía 83 años y falleció tras ser internada en el Hospital Pirovano luego de ser embestida por un interno de la línea 76.

Quién era la mujer de 83 años que murió atropellada por un colectivo. 

Quién era la mujer de 83 años que murió atropellada por un colectivo. 

Felisa Martínez, de 83 años, caminaba hacia un evento familiar el domingo 2 de noviembre cuando fue atropellada por un colectivo de la Línea 76 en la esquina de Corrientes y Forest, en el barrio porteño de Chacarita. La mujer cruzaba por la senda peatonal cuando el interno 1330 dobló a gran velocidad y la embistió quitándole la vida.

Leé también Una policía atropelló a su pequeña hija y la mamá la defendió de un modo que quebró a todos: "No..."
Una policía atropelló a su hija de 9 años y la mamá hizo un pedido especial que quebró a todos. 

Las imágenes del impacto se viralizaron rápidamente, pero detrás del video hay una historia de dolor profundo y un pedido urgente de justicia.

Felisa era una mujer activa, independiente y con plena lucidez, según relató su hija Marina en diálogo con América: “Seguía trabajando, hacía de todo. Estaba 10 puntos y le quedaba mucho por vivir. Esto fue una imprudencia absoluta del colectivero”, denunció.

https___thumbs.vodgc.net_1-14-jRhSl01764236826400-1764433911
Felisa Martínez tenía 83 años y falleció tras ser internada en el Hospital Pirovano.

Felisa Martínez tenía 83 años y falleció tras ser internada en el Hospital Pirovano.

Cómo ocurrió el choque: seis segundos que definieron una tragedia

El colectivo circulaba en dirección a la estación Federico Lacroze cuando el chofer habría perdido la atención mirando una planilla o el retrovisor. El video frontal del interno muestra que tuvo seis segundos para ver a la peatona y frenar, pero no lo hizo.

Embed

Doblaron rápido, distraídos, y atropellaron a mi mamá. La mataron por imprudencia”, sostuvo Marina. “Iba a casi 30 km/h y mirando a cualquier lado menos al frente”.

Tras el impacto, el propio conductor se detuvo desesperado y gritó: “¡Nooo, por favor! Llamen a la ambulancia”, mientras corría a asistirla.

Felisa fue trasladada de urgencia al Hospital Pirovano con heridas gravísimas: 12 costillas fracturadas, perforación de pulmones y traumatismo craneoencefálico severo. Falleció a las 21:13 del mismo domingo.

Reclamos por seguridad vial

Marina, locutora y única hija de Felisa, decidió visibilizar el caso no por morbo mediático sino para denunciar dos fallas estructurales de la Ciudad:

1. Una esquina peligrosa sin semáforos peatonales

Ahí no hay semáforos para peatones. Son tres tramos de cruce. Quiero que pongan semáforos. No quiero que la muerte de mi mamá sea en vano”, insistió.

el-chofer-del-colectivo-se-mostro-desesperado-ante-la-situacion-foto-captura-de-video-VXNIEWED5RHVVFNT7UEQPQHRAM
El chofer del colectivo se mostró desesperado ante la situación (Foto: captura de video).

El chofer del colectivo se mostró desesperado ante la situación (Foto: captura de video).

2. Cámaras de seguridad que no funcionan

Marina pidió las grabaciones del Gobierno de la Ciudad y descubrió que todas las cámaras estaban tapadas por árboles, inutilizables. “Es desastroso el monitoreo. Ya me había pasado en otro siniestro: me dijeron que tampoco funcionaban”, recordó.

La familia espera ahora que la Justicia avance con la investigación y determine las responsabilidades del chofer de la Línea 76.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Tragedia Chacarita Colectivo
Notas relacionadas
Atropelló a una ciclista en Palermo y volvió a pasarle el auto por encima: estremecedor video
Así fue el momento en que un colectivo atropelló y mató a una mujer que cruzaba por la senda peatonal
Tragedia en Mar del Plata: cómo es el acantilado donde murió la periodista

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar