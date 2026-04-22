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Tragedia por la explosión de una fábrica de fuegos artificiales: 13 muertos y más de 40 heridos

Una serie de explosiones y un incendio devastador en una fábrica de fuegos artificiales dejó al menos 13 muertos y más de 40 heridos, varios en estado crítico.

Tragedia por la explosión de una fábrica de fuegos artificiales: 13 muertos y más de 40 heridos. 

Tragedia por la explosión de una fábrica de fuegos artificiales: 13 muertos y más de 40 heridos. 

Una nueva tragedia sacude a la industria pirotécnica tras una serie de explosiones y un incendio devastador en una fábrica de fuegos artificiales, que dejó un saldo de al menos 13 personas muertas y más de 40 heridas, varias de ellas en estado crítico.

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El hecho ocurrió el martes por la tarde en Mundathikode, una zona cercana a Thrissur, donde los trabajadores preparaban material para festividades locales. El estallido se produjo en cuestión de segundos y desencadenó una reacción en cadena que arrasó con gran parte del predio.

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Un estallido en cadena que arrasó todo

Según reconstruyeron las autoridades, las explosiones comenzaron cerca de las 15:30 y se multiplicaron rápidamente debido a la gran cantidad de material inflamable almacenado en el lugar. En total, cinco de los ocho cobertizos quedaron completamente destruidos.

Medios locales como The Hindu informaron que varios de estos depósitos contenían grandes cantidades de explosivos, lo que potenció la magnitud del desastre y dificultó las tareas de rescate.

Las imágenes que circularon muestran columnas de humo visibles a kilómetros y escenas de desesperación, con trabajadores y vecinos intentando asistir a las víctimas.

Víctimas, heridos graves y restos a metros del lugar

El impacto fue tal que los equipos de emergencia encontraron restos humanos esparcidos hasta 200 metros de distancia, en zonas aledañas como campos de cultivo. Para identificar a algunas víctimas, debieron iniciarse pruebas de ADN.

De acuerdo con el canal NDTV, al menos cinco heridos se encuentran en estado crítico, con quemaduras de extrema gravedad: uno de ellos con más del 90% del cuerpo afectado.

Segundo desastre en pocos días

La tragedia ocurre apenas 48 horas después de otro episodio similar en Tamil Nadu, donde una explosión en otra planta pirotécnica dejó al menos 25 muertos.

La seguidilla de accidentes encendió las alarmas en todo el país y reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad en este tipo de fábricas, especialmente en épocas de alta demanda por festividades.

Investigación en marcha y ayuda a las víctimas

El jefe de la policía estatal, Ravada A Chandrasekhar, confirmó que se conformó un equipo especial para investigar las causas del estallido. “Se está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar qué ocurrió”, indicó.

El gobierno local declaró el hecho como calamidad estatal y anunció indemnizaciones para las familias afectadas. En paralelo, el primer ministro Narendra Modi informó ayudas económicas para los heridos y los familiares de las víctimas fatales.

Un problema recurrente en la industria

Los accidentes en fábricas de fuegos artificiales son frecuentes en India, donde muchas plantas operan con infraestructura precaria y manipulan químicos altamente volátiles.

En regiones como Sivakasi -uno de los principales centros de producción- se han registrado miles de incidentes en las últimas décadas, muchos de ellos vinculados a falta de controles, sobrecarga laboral y almacenamiento irregular de explosivos.

La nueva tragedia vuelve a poner en foco la urgencia de reforzar las normas de seguridad para evitar que estas escenas se repitan.

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