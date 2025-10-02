En vivo Radio La Red
Policiales
Tragedia
Río de La Plata
DOS DÍAS DE BÚSQUEDA

Tragedia en el Río de la Plata: hallaron muerto al joven que había desaparecido en Berisso

El cuerpo fue encontrado por Defensa Civil a 50 metros de la costa tras dos días de búsqueda con Prefectura, Bomberos y buzos tácticos

El cuerpo de un joven que había desaparecido en la Playa Municipal de Berisso fue encontrado sin vida a unos 50 metros de la orilla del Río de la Plata, tras un intenso operativo de búsqueda encabezado por Defensa Civil y distintos organismos de emergencia.

La secuencia comenzó el martes 30 de septiembre por la tarde, cuando un hombre de entre 18 y 25 años ingresó solo al río y no se lo volvió a ver salir. Testigos relataron que vestía una remera celeste y un pantalón oscuro tipo ambo, llevaba una mochila celeste y una botella, y que se encontraba en estado de ebriedad.

Una joven que lo observó detalló cómo el muchacho se desvestía parcialmente en la costa antes de avanzar hacia el agua en dirección a la zona de Palo Blanco. Ninguno de los presentes pudo identificarlo, aunque coincidieron en que estaba solo. Con esa información, la cuidadora del balneario radicó la denuncia y dio inicio al despliegue de búsqueda.

El operativo incluyó a Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Prefectura Naval Argentina, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y equipos de la UFI 15 de La Plata. Las tareas se vieron complicadas por la escasa visibilidad, la fuerza de la corriente y los obstáculos naturales del río. Aun así, se sumaron lanchas, perros de rastreo y buzos tácticos para rastrillar tanto el cauce como la franja costera y los terrenos cercanos.

Pese al esfuerzo, el miércoles no hubo resultados y la incertidumbre creció. Finalmente, el jueves Defensa Civil localizó el cuerpo de un hombre a 50 metros de la playa, cerrando así dos días de operativo.

Tras el hallazgo, se convocó a la morguera y se dio intervención a la Fiscalía, quedando la investigación en manos de la UFI N° 15. Si bien la identidad de la víctima no fue confirmada oficialmente, medios locales señalaron que podría tratarse de un ciudadano colombiano.

