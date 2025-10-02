Tragedia en el Río de la Plata: hallaron muerto al joven que había desaparecido en Berisso

El operativo incluyó a Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Prefectura Naval Argentina, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y equipos de la UFI 15 de La Plata. Las tareas se vieron complicadas por la escasa visibilidad, la fuerza de la corriente y los obstáculos naturales del río. Aun así, se sumaron lanchas, perros de rastreo y buzos tácticos para rastrillar tanto el cauce como la franja costera y los terrenos cercanos.

Pese al esfuerzo, el miércoles no hubo resultados y la incertidumbre creció. Finalmente, el jueves Defensa Civil localizó el cuerpo de un hombre a 50 metros de la playa, cerrando así dos días de operativo.

Tras el hallazgo, se convocó a la morguera y se dio intervención a la Fiscalía, quedando la investigación en manos de la UFI N° 15. Si bien la identidad de la víctima no fue confirmada oficialmente, medios locales señalaron que podría tratarse de un ciudadano colombiano.