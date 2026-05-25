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NUEVA TRADICIÓN

El íntimo video de Wanda Nara con la familia de Mauro Icardi en Rosario por el 25 de Mayo

Este 25 de mayo, Wanda Nara viajó con sus hijas a Rosario y compartió la fecha patria en un cálido encuentro familiar.

25 may 2026, 19:50
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wanda nara
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El Día de la Patria tuvo un significado especial para Wanda Nara, que eligió celebrarlo rodeada de afectos. Fiel a una costumbre que repite cada año desde su separación, la empresaria viajó junto a sus hijas a Rosario, la ciudad natal de Mauro Icardi, para compartir la jornada con la familia paterna: el abuelo Juan Carlos, los tíos y los primos.

En Alberdi, barrio donde vive el exsuegro de Wanda, la tradición volvió a cobrar vida. Como cada 25 de mayo, Juan Carlos encendió las ollas de locro y preparó bandejas de empanadas para vender, una práctica que con el tiempo se convirtió en referencia del lugar y también en un sostén económico para la familia.

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La reunión tuvo el sabor de lo auténtico: mates compartidos, música de cuarteto sonando en la cocina y la mesa llena de platos típicos. Aldana Icardi, cuñada de Wanda, fue la encargada de mostrar en redes sociales las imágenes del encuentro, donde se los vio unidos y sonrientes.

Más allá de las distancias y las tensiones del pasado, la fecha patria se transformó en una oportunidad para reforzar vínculos y recordar que, en definitiva, las tradiciones y la familia siguen siendo el corazón de cada celebración.

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Qué dijo Ricardo Darín sobre Wanda Nara

La consagración de Wanda Nara en los Premios Martín Fierro sigue generando repercusiones. En medio de las críticas que se multiplicaron en redes sociales y programas de televisión, una voz inesperada salió a respaldarla: nada menos que Ricardo Darín. El actor se mostró firme y dejó declaraciones que dieron que hablar.

El protagonista de tantas películas argentinas fue abordado en el estreno de Hairspray por el ciclo Desayuno Americano (América TV). Allí, lejos de esquivar el tema, opinó sobre la ceremonia organizada por APTRA y se refirió directamente a Wanda, quien se llevó uno de los premios más comentados de la noche.

"Wanda hizo muy bien MasterChef, yo soy team Wanda", lanzó Darín, dejando a todos sorprendidos por su apoyo explícito a la conductora. La frase resonó fuerte porque la empresaria se impuso en una categoría donde competía con figuras de enorme trayectoria como Moria Casán, Mariana Fabbiani, Verónica Lozano, Karina Mazzocco y Georgina Barbarossa.

El actor fue más allá y explicó por qué siente admiración por ella: "Porque se inventó a sí misma y es genial. Es una genia, es muy inteligente", sostuvo con firmeza. También se refirió a las críticas que recibió tras la premiación: "Vi que ganó el Martín Fierro, que se le tiraron a la yugular", comentó.

En ese mismo contexto, Darín habló del debut actoral de Wanda en la película ¿Querés ser mi hijo?. Se mostró entusiasmado y hasta curioso por verla en la pantalla grande: "Muero por ver la película de Wanda. Soy fan de Wanda, te juro", expresó entre risas.

Incluso se animó a imaginarla en distintos registros actorales: "Puede ser buena actriz, me baso en mi estado de ánimo", dijo con humor, dejando abierta la posibilidad de que la mediática sorprenda también en ese terreno.

Para cerrar, Darín reveló un detalle inesperado de su vínculo con ella: "Me convocó una vez y yo no fui". Con esa confesión, dejó flotando la incógnita sobre qué proyecto fue y si, en el futuro, aceptaría finalmente trabajar junto a Wanda Nara.

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