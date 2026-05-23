Desastre en la Panamericana: un camión chocó un puente y provocó su derrumbe

Como consecuencia del impacto, un segundo camión de la empresa Vía Cargo, conducido por Alberto Plano, de 43 años, quedó parcialmente atrapado bajo los escombros.

En tanto, un Ford Fiesta conducido por Alejandro Dietz Hietala también sufrió daños materiales al verse involucrado en el siniestro.

PANAMERICNAA

En el lugar trabajaron equipos del SAME, Bomberos de Escobar y personal policial, que asistieron a los involucrados. No se registraron heridos de gravedad pese a la magnitud del accidente.

Durante la mañana, se mantenía el corte total de la Panamericana en ambos sentidos, entre los kilómetros 50 y 51,5, mientras continuaban las tareas de remoción de escombros, evaluación de la estructura y realización de peritajes. El hecho generaba importantes desvíos y demoras en toda la zona norte del conurbano bonaerense.

La investigación sigue en curso para determinar con precisión las causas del siniestro.