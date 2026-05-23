Desastre en la Panamericana: un camión chocó un puente y provocó su derrumbe

Un camión de arena protagonizó durante la madrugada del sábado un choque en el kilómetro 51,5 de la Panamericana, ramal Campana, a la altura de Escobar, que terminó con el colapso total de un puente peatonal sobre la autopista.
El siniestro se registró en el kilómetro 51,5 de la Panamericana, ramal Campana. El derrumbe obligó a cortar totalmente la autopista en ambos sentidos.
El siniestro ocurrió en la madrugada del sábado en Escobar. Un segundo camión quedó atrapado bajo la estructura colapsada.
Un camión de arena protagonizó durante la madrugada del sábado un choque en el kilómetro 51,5 de la Panamericana, ramal Campana, a la altura de Escobar, que terminó con el colapso total de un puente peatonal sobre la autopista.
El vehículo era conducido por Mariano Máncuso, de 49 años, quien circulaba sentido a provincia cuando habría perdido el control, aparentemente tras la explosión de un neumático, según las primeras versiones.
El camión cruzó la banquina y los carriles hasta impactar contra uno de los pilares de la estructura, provocando su derrumbe sobre la traza.
Como consecuencia del impacto, un segundo camión de la empresa Vía Cargo, conducido por Alberto Plano, de 43 años, quedó parcialmente atrapado bajo los escombros.
En tanto, un Ford Fiesta conducido por Alejandro Dietz Hietala también sufrió daños materiales al verse involucrado en el siniestro.
En el lugar trabajaron equipos del SAME, Bomberos de Escobar y personal policial, que asistieron a los involucrados. No se registraron heridos de gravedad pese a la magnitud del accidente.
Durante la mañana, se mantenía el corte total de la Panamericana en ambos sentidos, entre los kilómetros 50 y 51,5, mientras continuaban las tareas de remoción de escombros, evaluación de la estructura y realización de peritajes. El hecho generaba importantes desvíos y demoras en toda la zona norte del conurbano bonaerense.
La investigación sigue en curso para determinar con precisión las causas del siniestro.