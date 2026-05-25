El duro golpe que recibió Georgina Barbarossa y que la dejó sin conducir su programa de Telefe

Belchita había atravesado problemas de salud en los últimos tiempos, y Georgina estuvo a su lado en cada paso de ese camino difícil.

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Por qué Georgina Barbarossa y Moria Casán se pelearon

Georgina Barbarossa y Moria Casán sorprendieron al público al aparecer en sus respectivos programas y poner fin a más de dos décadas de distancia, luego de reencontrarse en los Premios Martín Fierro 2026. La reconciliación fue definitiva y dejó atrás viejas heridas.

Durante la conversación, ambas repasaron recuerdos de la época en la que eran amigas y se animaron a hablar con total franqueza sobre los motivos que las llevaron a distanciarse.

Moria recordó dos situaciones que la marcaron: la invitación de Georgina a su ex Luis Vadalá junto a su nueva pareja en su programa, y un comentario hacia Sofía Gala por una tapa de revista en la que posó desnuda con la diva.

"Yo lo había recontra soltado a Vadalá, no me interesaba pero que fuera con la novia a tu living, obvio, me sentí rara", expresó Moria. Georgina, por su parte, le respondió: "Pero no fue para molestarte, te juro".

Respecto a la nota a Sofía Gala, Barbarossa aclaró: "Cómo voy a agredir a la Chini que la amo, que la veo en el teatro y me pone tan orgullosa. Ella se quedaba en mi casa tomando la leche. Vos te enojaste porque pensaste que yo había tratado mal a tu hija Sofía Gala".

Moria amplió su postura: "Habíamos hecho una foto de desnudo ambas para Caras, que se agotó y fue un escándalo y se armó como un quilombo y me pareció una mala pregunta tuya, yo sentí que la habías llevado a un terreno que no era bueno. Sumando lo de Vadalá dije: esta mina...".

Georgina cerró con su visión: "Yo creo que tu entorno no colaboró porque también tiró mucha mer... para mi lado. Yo pedí el VHS automáticamente y lo mandé a tu casa para que lo vieras, no lo quisiste ver y te enojaste".

Más tarde, Barbarossa decidió traer a la memoria un episodio que la marcó profundamente y que, según ella, fue un punto de quiebre en su vínculo con Moria: "Y después yo me enojé porque vos hablaste de Vasco (Lecuna) en vida y después de muerte. Dijiste que tomaba merca, hiciste el gesto".

La One respondió con firmeza y cierta incredulidad: "No dije eso, habríamos hablado de adicciones, habría que buscarlo". Pero Georgina no dudó en continuar: "Te lo juro, ya está. Vasco era alcohólico y lo sabés porque yo lloré sobre tu hombro muchísimo y estaba internado en una clínica de alcoholismo y drogadicción".

Con tono dolido, Barbarossa agregó: "Hiciste el gesto y después lo contaste después de muerto entonces para mí eso fue lo peor. Eso me dolió mucho y a toda la familia porque además siempre tuve perfil muy bajo. Y además a Vasco lo mataron en un taxi para robarle y toda la Argentina pensó que era narcotraficante. El mal periodismo habló muy mal de Vasco y yo salí a defenderlo".

Moria, por su parte, se mantuvo en su postura y cerró con una aclaración: "Yo no dije eso. Te juro que no me acuerdo (de ese gesto que le mencionó Georgina)".