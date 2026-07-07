La confesión íntima de Ximena Capristo sobre su cuerpo que sorprendió a Yanina Latorre: "Siempre fui..."

Luego, el debate se centró en las distintas formas de vivir la propia imagen. Mientras Latorre contó que hace años dejó de usar corpiño, Capristo explicó que ella elige una prenda diferente para sentirse más cómoda. “Yo uso un corpiño bastante más ancho para que no se me vean los pezones”, detalló.

La charla tomó un tono más descontracturado cuando Yanina le preguntó por esa particularidad física y continuaron las bromas entre ambas. “¿Negros también?”, quiso saber la panelista, ante lo cual Ximena respondió: “¿Por qué te da asco? Tengo un pezón buenísimo que mira para adelante”.

Entre risas, Capristo insistió en que para ella es una dificultad a la hora de vestirse: “Me cuesta guardarlos”. La reacción de Yanina volvió a generar un momento divertido al imaginar la situación, pedirle permiso para tocarlos y preguntarle detalles sobre el tamaño.

Finalmente, Ximena Capristo explicó que la forma de su corpiño ayuda a disimularlo y cerró con una frase que la vinculó directamente con la polémica inicial protagonizada por Daniela Celis: “Siempre fui pezonuda. Me siento identificada con Daniela”.

Cuál fue la dura crítica de Mica Viciconte a Daniela Celis por no usar corpiño

El cruce entre Mica Viciconte y Daniela Celis se convirtió en uno de los momentos más comentados de La Jugada el jueves pasado, luego de que la panelista expresara su opinión sobre el look que había elegido su compañera para salir al aire. Lo que comenzó como una observación sobre la vestimenta terminó abriendo un debate entre los integrantes del streaming de Telefe.

Todo ocurrió cuando Daniela Celis apareció en el programa con una camiseta blanca con la bandera argentina. La prenda llamaba la atención porque, al no llevar corpiño, podía transparentar algunas zonas de su cuerpo. Frente a la reacción de sus compañeros, la influencer tomó la situación con humor y comentó: "¡No se ve nada! Me tienen que mirar a mí".

Al ver la postura de Mica Viciconte ante la situación, Fede Popgold le propuso que diera su opinión sobre lo ocurrido. La panelista aceptó y aclaró que iba a responder con sinceridad: "Voy a ser súper sincera, la gente quiere saber".

Luego, ante la consulta de si tenía una mirada más conservadora sobre este tipo de situaciones, Mica respondió: "Sí y soy ubicada". En ese momento, Popgold explicó el motivo de la conversación y señaló que la camiseta de Pestañela podía llegar a transparentarse en algunas partes, aunque consideraba que no era algo de gravedad.

Sin embargo, Viciconte planteó una postura distinta y explicó por qué no estaba de acuerdo con ese tipo de elección para un espacio compartido con otras personas. "Somos personas diferentes con personalidades distintas. Me parece que hay un tema de respeto con los compañeros, hay gente que tiene familia, mujer, y hay que tener un poco de cuidado a la hora de vestirnos. No hace falta mostrar tanto, las aureolas, ir con las luces altas del auto", manifestó.

Mientras se desarrollaba el intercambio, Daniela Celis decidió no entrar en una discusión y explicó su elección personal al contar: "Hace siete años que no uso corpiño".

Para distender el momento, Fede Popgold sumó un comentario sobre la apariencia de Daniela y expresó: "Igual las tenés lindas, yo las mostraría. Es mi opinión". La respuesta de la ex participante de Gran Hermano fue con humor y seguridad: "Me salieron tan caras, mirá si no las voy a mostrar".

La charla continuó con Mica Viciconte reafirmando su postura y asegurando: "Yo sé que en el fondo, algo me escucha". De esta manera, el intercambio entre ambas quedó como uno de los temas que más repercusiones generó tras la emisión del programa.