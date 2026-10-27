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Conmoción en la familia de Thiago Medina por un grave problema de salud: "Oremos por..."

Thiago Medina y su familia atraviesan una delicada situación por la salud de un ser querido y recurrieron a las redes sociales para pedir una cadena de oración y aferrarse a la esperanza de un milagro.

27 oct 2026, 22:18
Conmoción en la familia de Thiago Medina por un grave problema de salud: Oremos por...

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Thiago Medina y su hermana Camilota atraviesan un momento de profunda preocupación familiar por la salud de su sobrino Brandon Yahir Pereira, de 13 años, quien permanece internado en un hospital de La Plata. La noticia fue compartida por la exparticipante de Cuestión de Peso (eltrece), quien recurrió a las redes sociales para pedir una cadena de oración por el adolescente.

Según contó la influencer, al joven le detectaron un tumor maligno en uno de sus pulmones y deberá comenzar un tratamiento de quimioterapia. Ante este difícil diagnóstico, la familia volvió a refugiarse en la fe, tal como ocurrió durante la internación de Thiago tras su grave accidente: "Estamos pasando por un proceso muy difícil y necesitamos sentirnos acompañados. Yo tengo fe y sigo creyendo en Dios y en los milagros".

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A través de sus historias de Instagram, la hermana del ex Gran Hermano compartió un conmovedor mensaje para pedir apoyo por la recuperación de Brandon. "Oremos por mi sobrino. Oremos por todos los que están luchando por una enfermedad. Oremos por el cáncer", escribió, dejando en evidencia la angustia que atraviesa su entorno.

Además, tanto Camilota como Thiago difundieron una oración dedicada al adolescente: "Señor Jesús. Te pido de todo corazón por la vida de Brandon Pereira. Poné tus manos sanadoras sobre él, dale fuerzas para seguir luchando contra este tumor y regalale un milagro. No lo sueltes nunca de tu mano, mi Dios. Dale fuerzas a toda nuestra familia para seguir adelante con fe y esperanza".

Cabe recordar que la preocupación por la salud de Brandon comenzó meses atrás. En junio, Camila ya había solicitado el acompañamiento de sus seguidores con otro mensaje: Gente, les pido una oración por mi sobrino Brandon Pereira. Que Dios lo cuide, lo proteja y le dé mucha fuerza.

Ahora, frente a este nuevo panorama, la familia Medina permanece pendiente de la evolución del adolescente y de los próximos pasos de su tratamiento. Por el momento, no trascendieron mayores precisiones médicas, mientras sus seres queridos continúan pidiendo fuerzas y acompañamiento para atravesar esta delicada situación.

El día que la familia de Thiago Medina pidió cadena de oración

La familia de Thiago Medina atravesó uno de sus momentos más difíciles cuando el exparticipante de Gran Hermano sufrió un grave accidente en moto en septiembre de 2025. El joven debió ser internado en terapia intensiva y su delicado estado de salud generó una enorme preocupación entre sus seres queridos, quienes se aferraron a la fe y pidieron una cadena de oración por su recuperación.

Una de las personas que más se movilizó durante aquellos días fue Camilota, hermana del influencer, quien utilizó sus redes sociales para pedir apoyo y mantener informados a sus seguidores. En medio de la angustia, la exparticipante de Cuestión de Peso expresó en A la Barbarossa (Telefe): "Creo mucho en Dios. En todo. Sé que la gente está orando, están haciendo cadenas de oración. Lo quiero ver a mi hermano".

El pedido también contó con el acompañamiento de Daniela Celis, expareja de Thiago y madre de sus dos hijas, Laia y Aimé. Desesperada por la situación, la influencer también recurrió a la fe y manifestó: "Lo único que pido es cadena de oración. Por favor, hagamos una cadena de oración entre todos". Así, familiares, amigos y seguidores se unieron para pedir por la salud del joven.

Afortunadamente, Thiago logró superar el momento más crítico y comenzó un largo proceso de recuperación, llevando tranquilidad a su entorno. Aquella experiencia marcó profundamente a la familia Medina, que ahora vuelve a recurrir a la fe ante el delicado estado de salud de Brandon, el sobrino de 13 años por quien Camilota pidió nuevamente una cadena de oración.

     

 

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