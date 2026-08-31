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Una beba de 5 meses murió tras ser atacada por un pitbull: la terrible secuencia

El hecho ocurrió dentro de una vivienda y la menor falleció horas después en el hospital. El animal fue trasladado a la dependencia local de zoonosis y permanecerá bajo observación durante diez días.

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    Una bebé de 5 meses murió tras ser atacada por un pitbull mientras dormía

    Una bebé de 5 meses murió tras ser atacada por un pitbull mientras dormía

    Una beba de cinco meses murió luego de ser atacada por un perro de raza pitbull en una vivienda de Pablo Nogués, partido bonaerense de Malvinas Argentinas. La Justicia inició una investigación para establecer las circunstancias en las que se produjo la agresión.

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    La víctima fue identificada como Emma Eluney Cabral. Según informaron fuentes policiales, el ataque ocurrió en una casa ubicada sobre la calle O’Brien al 4300.

    El episodio fue denunciado al 911 y efectivos del Comando de Patrullas de Malvinas Argentinas se trasladaron hasta el domicilio. Allí entrevistaron a la propietaria del animal, quien relató que su hija había llegado de visita junto a Emma.

    De acuerdo con esa primera reconstrucción, en un momento de descuido el perro ingresó al lugar donde se encontraba la beba y la mordió en la cabeza.

    La beba fue trasladada de urgencia

    Luego del ataque, vecinos de la zona se acercaron para ayudar a la familia. La madre trasladó a la pequeña hasta el Hospital Municipal de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete, donde fue recibida por los médicos.

    El personal de salud intentó estabilizarla, pero la beba murió como consecuencia de las graves heridas sufridas.

    Micaela, tía de la menor, contó a un medio local que la madre había dejado a Emma durmiendo sobre una cama cuando el animal ingresó y la atacó.

    Según su relato, después de la agresión la madre salió de la vivienda con la niña en brazos y, durante el trayecto hacia su domicilio, tropezó y ambas cayeron sobre la vereda. “La nena estaba toda ensangrentada”, relató la mujer al referirse al estado en el que se encontraba la beba.

    Qué investiga la Justicia

    Tras confirmarse el fallecimiento, intervino el fiscal Rubén Moreno, titular de la UFI N° 4 del Departamento Judicial San Martín.

    La investigación busca reconstruir los minutos previos al ataque y determinar cómo ocurrió la agresión, quiénes estaban en la vivienda en ese momento y si existían circunstancias anteriores relacionadas con el comportamiento del animal.

    También se ordenó la recopilación de testimonios y la realización de distintas medidas periciales para incorporar elementos que permitan esclarecer lo sucedido.

    La tía de Emma aseguró que el perro ya había protagonizado otros episodios en el barrio. Según afirmó, el animal habría atacado a otros perros y mordido a personas anteriormente. Esos dichos forman parte de los elementos que deberán ser corroborados durante la investigación.

    El perro fue trasladado a Zoonosis

    Como parte de las primeras medidas adoptadas, la Justicia dispuso el retiro del animal de la vivienda. El pitbull fue trasladado a una dependencia de Zoonosis local, donde permanecerá aislado y bajo observación durante diez días.

    Mientras se cumplen esas medidas, la Fiscalía continuará con la revisión de los testimonios, informes periciales y demás elementos incorporados al expediente para establecer las circunstancias exactas del ataque y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

    En pocas palabras

    • Beba de cinco meses: Falleció tras ser atacada por un perro pitbull en Pablo Nogués.
    • Investigación judicial: Se busca establecer las circunstancias de la agresión y el comportamiento previo del animal.
    • Perro bajo observación: El pitbull fue trasladado a Zoonosis y permanecerá aislado por diez días.
    Resumen generado por Thinkindot AI
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