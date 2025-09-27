Triple crimen de Florencio Varela: cuál habría sido el rol del quinto detenido

https___thumbs.vodgc.net_1-14-fbQvOW1758999447281-1758999964 La llegada del detenido al penal de máxima seguridad.

Cómo lograron detenerlo

El Ministerio de Seguridad de Jujuy recibió el viernes por la mañana dos pedidos de captura sobre Sotacuro. La policía jujeña analizó cámaras de la vieja terminal de San Salvador de Jujuy y descubrió que el miércoles por la noche el acusado había llegado desde Buenos Aires en un micro de “tour de compras”.

Tras una intensa búsqueda en hoteles de toda la provincia, en coordinación con la Policía Nacional de Bolivia, lograron ubicarlo el viernes a la noche en un hotel de la ciudad de Villazón.

El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy informó que, al comprobar su ingreso ilegal a Bolivia, los fiscales Alberto Mendivil (Argentina) y su par boliviano gestionaron la expulsión inmediata, que se concretó el sábado a las 2:15 de la madrugada.

trasladan-la-quiaca-san-salvador-al-quinto-sospechoso-detenido-el-triple-crimen-florencio-varela El traslado del detenido.

Luego de los trámites migratorios, se ejecutó la orden de detención dictada por el Juzgado de Garantías N.º 4 de La Matanza y convalidada por el juez Roberto Assef.

El acusado fue recibido en Argentina bajo estricta custodia de Infantería y unidades especiales. Pasó por una revisión médica en el Hospital Jorge Uro, fue alojado en la Seccional N.º 17 de La Quiaca y, finalmente, ingresó a la cárcel de máxima seguridad de Jujuy a las 15:53.