Policiales
Florencio Varela
Crimen
Investigación

Triple crimen de Florencio Varela: cuál habría sido el rol del quinto detenido

Lázaro Víctor Sotacuro fue expulsado de Bolivia y ya está bajo custodia en una prisión de máxima seguridad en Jujuy. Está acusado de manejar la camioneta que llevó a las jóvenes.

Cuál habría sido el rol del quinto detenido. 

En medio de un fuerte operativo policial binacional, Lázaro Víctor Sotacuro (41), el quinto acusado por el triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), fue expulsado de Bolivia y entregado a las autoridades argentinas. El apresado ya se encuentra en Jujuy y se investiga sus implicaciones en el caso.

El traslado fue coordinado entre la Brigada de Investigaciones de La Quiaca, la Fiscalía local y la Policía boliviana. El sospechoso fue ingresado el sábado a la cárcel de máxima seguridad de Jujuy, donde permanece bajo estricta custodia.

Según la investigación, Sotacuro habría sido el conductor de la camioneta que trasladó a las víctimas desde la rotonda de La Tablada hasta la vivienda en Florencio Varela, donde fueron asesinadas y enterradas.

Las cámaras de seguridad fueron clave para identificarlo. Los investigadores sostienen que integraba la banda narco liderada por Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, el presunto autor intelectual del crimen.

La llegada del detenido al penal de máxima seguridad.

Cómo lograron detenerlo

El Ministerio de Seguridad de Jujuy recibió el viernes por la mañana dos pedidos de captura sobre Sotacuro. La policía jujeña analizó cámaras de la vieja terminal de San Salvador de Jujuy y descubrió que el miércoles por la noche el acusado había llegado desde Buenos Aires en un micro de “tour de compras”.

Tras una intensa búsqueda en hoteles de toda la provincia, en coordinación con la Policía Nacional de Bolivia, lograron ubicarlo el viernes a la noche en un hotel de la ciudad de Villazón.

El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy informó que, al comprobar su ingreso ilegal a Bolivia, los fiscales Alberto Mendivil (Argentina) y su par boliviano gestionaron la expulsión inmediata, que se concretó el sábado a las 2:15 de la madrugada.

El traslado del detenido.

Luego de los trámites migratorios, se ejecutó la orden de detención dictada por el Juzgado de Garantías N.º 4 de La Matanza y convalidada por el juez Roberto Assef.

El acusado fue recibido en Argentina bajo estricta custodia de Infantería y unidades especiales. Pasó por una revisión médica en el Hospital Jorge Uro, fue alojado en la Seccional N.º 17 de La Quiaca y, finalmente, ingresó a la cárcel de máxima seguridad de Jujuy a las 15:53.

