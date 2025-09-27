Guillermo Francos habló del triple crimen: "¿Qué pensará ahora la gente que votó a Magario?"

Triple crimen en La Matanza Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, asesinadas en Florencio Varela.

Por eso, añadió en su análisis de la situación preelectoral actual, "no hay que pensar que uno tiene la elección ganada, hay que ser humilde y entender que la gente demanda respuestas".

Además, Francos reconoció que fue "siempre optimista para octubre". "No me dejo llevar por el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires, donde esperábamos una elección mejor, más pareja, aunque era una difícil disputa con el aparato del peronismo", admitió.

Y, apuntó que "en este caso la provincia de Buenos Aires y La Matanza no están dando soluciones en el tema grave de la seguridad y en la lucha contra el narcotráfico". Además, agregó: "Lo dijimos varias veces, si la provincia nos necesita para combatir el narcotráfico como hicimos en Rosario, estamos a disposición".

GQGCQ2MHCVAB5J3OOEPZSKN67U "El presidente tuvo un viaje de una gran significación para la Argentina": Guillermo Francos, sobre el encuentro de Javier Milei con Donald Trump.

El análisis del viaje de Javier Milei a EEUU

Además, Guillermo Francos, aseguró este sábado que el Gobierno “no está esperando” que llegue el respaldo de 20 mil millones de dólares del Tesoro de Estados Unidos, y destacó que Argentina tiene “fondos suficientes para hacer frente a la demanda de dólares y pagar la deuda”.

“El Gobierno no está esperando que llegue el apoyo. La palabra del gobierno de Estados Unidos diciendo ‘vamos a estar cuando lo necesiten’. Eso es fundamental. Saben que acá tienen un aliado también”, afirmó el funcionario al referirse al respaldo norteamericano tras el viaje del presidente Javier Milei a New York.

En declaraciones radiales, Francos destacó que “el viaje fue de mucha significación para la Argentina” y valoró: “No recuerdo haber visto nunca un apoyo tan claro y contundente de Estados Unidos”.

macri milei .jpg Crece la posibilidad de un encuentro entre Milei y el ex presidente Mauricio Macri.

La relación con Mauricio Macri y el Consejo de Mayo

En otro tramo, se refirió al vínculo y la posibilidad de un encuentro entre Milei y el ex presidente Mauricio Macri: “Ellos tienen una relación y esa puerta nunca se cerró, siempre va a estar abierta, porque se tienen un afecto y respeto mutuo”.

Por último, dio detalles sobre la reunión del Consejo de Mayo que se realizará el próximo lunes en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada.

“Venimos trabajando entre los miembros desde hace tiempo, no está parado. Esperamos poder seguir avanzando y a fin de año establecer cuáles son los puntos en que hemos conseguido acuerdos para ver si eso tiene impacto en algún proyecto de ley”, completó.