Política
Guillermo Francos
Crimen
Gobierno

Guillermo Francos habló del triple crimen: "¿Qué pensará ahora la gente que votó a Magario?"

El jefe de Gabinete calificó al hecho como “aberrante” y añadió su análisis de la situación preelectoral. Además, destacó el viaje de Javier Milei a EEUU y dijo que generó un respaldo internacional.

Guillermo Francos habló del triple crimen. 

Guillermo Francos habló del triple crimen. 

Guillermo Francos, se refirió este sábado al triple crimen de las jóvenes de La Matanza que fueron asesinadas por narcos en Florencio Varela y se preguntó "qué piensa ahora" la gente que votó al peronismo en ese distrito del Gran Buenos Aires cuando existe una "organización criminal que está haciendo lo que quiere con una impunidad total". Por otro lado, el jefe de Gabinete destacó el viaje de Javier Milei a EEUU y dijo que la visita generó un fuerte respaldo internacional.

"Después de haber ganado en La Matanza el peronismo la gente que lo votó, qué piensa ahora sobre este episodio del crimen de las tres chicas que demuestra a una organización criminal absolutamente desbandada que está haciendo lo que quiere con una impunidad total", indicó el funcionario nacional en diálogo con radio Mitre.

El jefe de los ministros Francos se mostró preocupado por la frialdad del accionar del grupo que engaño, secuestró, mató y descuartizó a Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi en Florencio Varela y apuntó: "Qué se puede pensar hoy después de este crimen aberrante".

"¿Qué dirá la gente que votó al intendente (Fernando Espinoza) o la dirigente de La Matanza, a la vicegobernadora Verónica Magario? ¿Qué pensará después de este crimen aberrante?", inquirió en alusión a las candidaturas testimoniales de los funcionarios bonaerenses en los comicios legislativos del último 7 de septiembre por Fuerza Patria que se impusieron por varios puntos sobre los libertarios.

Triple crimen en La Matanza
Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, asesinadas en Florencio Varela.

Por eso, añadió en su análisis de la situación preelectoral actual, "no hay que pensar que uno tiene la elección ganada, hay que ser humilde y entender que la gente demanda respuestas".

Además, Francos reconoció que fue "siempre optimista para octubre". "No me dejo llevar por el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires, donde esperábamos una elección mejor, más pareja, aunque era una difícil disputa con el aparato del peronismo", admitió.

Y, apuntó que "en este caso la provincia de Buenos Aires y La Matanza no están dando soluciones en el tema grave de la seguridad y en la lucha contra el narcotráfico". Además, agregó: "Lo dijimos varias veces, si la provincia nos necesita para combatir el narcotráfico como hicimos en Rosario, estamos a disposición".

"El presidente tuvo un viaje de una gran significación para la Argentina": Guillermo Francos, sobre el encuentro de Javier Milei con Donald Trump.

El análisis del viaje de Javier Milei a EEUU

Además, Guillermo Francos, aseguró este sábado que el Gobierno “no está esperando” que llegue el respaldo de 20 mil millones de dólares del Tesoro de Estados Unidos, y destacó que Argentina tiene “fondos suficientes para hacer frente a la demanda de dólares y pagar la deuda”.

El Gobierno no está esperando que llegue el apoyo. La palabra del gobierno de Estados Unidos diciendo ‘vamos a estar cuando lo necesiten’. Eso es fundamental. Saben que acá tienen un aliado también”, afirmó el funcionario al referirse al respaldo norteamericano tras el viaje del presidente Javier Milei a New York.

En declaraciones radiales, Francos destacó que “el viaje fue de mucha significación para la Argentina” y valoró: “No recuerdo haber visto nunca un apoyo tan claro y contundente de Estados Unidos”.

macri milei .jpg
Crece la posibilidad de un encuentro entre Milei y el ex presidente Mauricio Macri.

La relación con Mauricio Macri y el Consejo de Mayo

En otro tramo, se refirió al vínculo y la posibilidad de un encuentro entre Milei y el ex presidente Mauricio Macri: “Ellos tienen una relación y esa puerta nunca se cerró, siempre va a estar abierta, porque se tienen un afecto y respeto mutuo”.

Por último, dio detalles sobre la reunión del Consejo de Mayo que se realizará el próximo lunes en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada.

Venimos trabajando entre los miembros desde hace tiempo, no está parado. Esperamos poder seguir avanzando y a fin de año establecer cuáles son los puntos en que hemos conseguido acuerdos para ver si eso tiene impacto en algún proyecto de ley”, completó.

