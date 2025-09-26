Se quedó dormido en la casa de un amigo y entró en shock por lo que le pasó después

Horas más tarde, el joven despertó en la casa de este hombre con claros signos de haber sido víctima de un ataque sexual. Aturdido y con dolor, se dirigió a la comisaría para radicar la denuncia.

El caso fue caratulado como “supuesto abuso sexual con acceso carnal”.

La reacción vecinal: protesta y quema de cubiertas

Comisaría de Saladas Corrientes 2 Vecinos protestaron frente a la comisaría de Saladas, Corrientes, exigiendo justicia. (Foto: gentileza Radio Urbana Saladas)

La denuncia desató una ola de indignación en Saladas. Vecinos del barrio Centenario y de otros sectores se movilizaron frente a la Comisaría Primera con carteles, cánticos y quema de cubiertas, exigiendo justicia y la detención del sospechoso.

El comisario inspector Mario Abel Amaro salió a dialogar con los manifestantes y confirmó que el acusado había sido detenido tras un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías.

“La gente quiere respuestas rápidas y seguridad. No podemos permitir que esto quede impune”, expresó una vecina presente en la protesta.

El detenido: un hombre de 60 años

El acusado fue identificado como Sergio A. S., de 60 años, quien fue aprehendido durante un operativo policial en el barrio Centenario.

Durante el allanamiento, la Policía secuestró elementos de interés para la investigación que habrían sido utilizados en el ataque.

El hombre quedó alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional VII, a disposición de la Justicia, mientras se esperan las próximas medidas judiciales.

La víctima fue hospitalizada

Desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso que la víctima fuera examinada por la médica forense del Poder Judicial, Alicia Alegre, quien constató lesiones físicas compatibles con abuso sexual.

Debido a la gravedad de las heridas, el joven debió ser hospitalizado para recibir atención médica especializada. “El estado de la víctima es estable, pero el daño físico y emocional es importante”, señalaron fuentes judiciales.

Investigación judicial en marcha

El fiscal Osvaldo Leonardo está al frente de la causa e informó que “se están realizando todas las medidas necesarias para esclarecer el hecho”.

Por el momento, el expediente continúa bajo la figura de “abuso sexual con acceso carnal”, un delito que prevé penas de hasta 20 años de prisión según el Código Penal argentino.

Los investigadores esperan los resultados de las pericias forenses, estudios toxicológicos y testimonios de testigos, además de los informes médicos completos.

Próximos pasos legales

El acusado será trasladado en los próximos días al Juzgado de Garantías para la audiencia de imputación formal, donde se definirá si permanece detenido mientras avanza la causa.

Se prevé que la defensa solicitará la excarcelación, pero fuentes judiciales estiman que el pedido podría ser rechazado debido a la gravedad del delito.