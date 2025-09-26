Qué famosos están sepultados en el mismo cementerio que enterraron a Brenda y Morena

Florencio Varela todavía no despierta del espanto. Tres jóvenes fueron asesinadas de la forma más brutal en una casa del barrio Mayol y, con el correr de los días, el caso se convirtió en una radiografía del poder narco en el conurbano bonaerense.
Florencio Varela todavía no despierta del espanto. Tres jóvenes fueron asesinadas de la forma más brutal en una casa del barrio Mayol y, con el correr de los días, el caso se convirtió en una radiografía del poder narco en el conurbano bonaerense.
Lo que en un principio parecía un hecho aislado, pronto reveló un guion digno de una pesadilla: una vivienda preparada como trampa mortal, un pozo cavado con anticipación para ocultar los cuerpos, y una transmisión en vivo de la masacre destinada a enviar un mensaje mafioso.
Las víctimas fueron identificadas como Brenda Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15). Sus cuerpos aparecieron en una vivienda del cruce de Río Jáchal y Chañar. Pero lo que estremeció a los investigadores fue descubrir que la casa había sido “prestada” a los narcos bajo amenaza.
“Poné la casa a disposición”, fue la orden que recibieron los dueños, según reveló una fuente del caso. El jueves se cavó un pozo de grandes dimensiones en el patio. El viernes, cuando las chicas llegaron, la trampa ya estaba lista.
Uno de los datos más escalofriantes es la hipótesis de que los asesinatos fueron transmitidos en vivo por redes sociales. Una puesta en escena mafiosa para dejar claro quién manda. Los fiscales creen que el video pudo haber circulado en la deep web o en grupos cerrados delictivos. Una crueldad sin precedentes, usada como demostración de poder.
Brenda y Morena, primas inseparables, fueron sepultadas juntas en el cementerio de Las Praderas, en Esteban Echeverría. El mismo lugar donde descansan los restos de Rodrigo “El Potro” Bueno, ícono de la música popular muerto en un accidente en 2000 en la Autopista Buenos Aires La Plata, en el cementerio le hicieron un mausoleo que visitan los fans.
Además, allí está sepultado La Tota Santillán, que falleció el año pasado y cuya muerte aún sigue bajo investigación.
El cortejo recorrió los monoblocks de La Tablada, donde ambas crecieron, y pasó por la rotonda, donde fueron vistas con vida por última vez. Vecinos y amigos salieron a aplaudir, en una procesión tan emotiva como desgarradora.
Lara, la menor, fue despedida en el cementerio Campo Santo, en González Catán.