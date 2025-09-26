Qué famosos están sepultados en el mismo cementerio que enterraron a Brenda y Morena

Uno de los datos más escalofriantes es la hipótesis de que los asesinatos fueron transmitidos en vivo por redes sociales. Una puesta en escena mafiosa para dejar claro quién manda. Los fiscales creen que el video pudo haber circulado en la deep web o en grupos cerrados delictivos. Una crueldad sin precedentes, usada como demostración de poder.

Brenda y Morena, primas inseparables, fueron sepultadas juntas en el cementerio de Las Praderas, en Esteban Echeverría. El mismo lugar donde descansan los restos de Rodrigo “El Potro” Bueno, ícono de la música popular muerto en un accidente en 2000 en la Autopista Buenos Aires La Plata, en el cementerio le hicieron un mausoleo que visitan los fans.

Además, allí está sepultado La Tota Santillán, que falleció el año pasado y cuya muerte aún sigue bajo investigación.

El cortejo recorrió los monoblocks de La Tablada, donde ambas crecieron, y pasó por la rotonda, donde fueron vistas con vida por última vez. Vecinos y amigos salieron a aplaudir, en una procesión tan emotiva como desgarradora.

Lara, la menor, fue despedida en el cementerio Campo Santo, en González Catán.