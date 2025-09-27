Impactante persecución en San Isidro para detener a dos sospechosos de cometer entraderas

Embed

Uno de los delincuentes fue reducido en el lugar , mientras que el otro intentó escapar trepando la reja de una vivienda, pero fue atrapado segundos después.

Herramientas incautadas y modalidad “escruche”

A los detenidos se les secuestró un criquet, barretas, destornilladores y otras herramientas utilizadas bajo la modalidad “escruche”, que consiste en ingresar a viviendas deshabitadas para robar dinero y joyas.

Uno de los aprehendidos es oriundo de Benavídez (Tigre) y el otro de Los Polvorines (Malvinas Argentinas).

Ambos quedaron a disposición de la Justicia por robos a casas en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Refuerzo del sistema de seguridad en San Isidro

El municipio cuenta con 134 móviles, 46 motos y 1.293 cámaras conectadas al Centro de Operaciones Municipal.

Además, avanza la instalación de 2.100 cámaras 4K y 170 lectores de patentes vinculados a bases de datos de vehículos con pedido de secuestro, lo que fortalecerá el anillo digital de seguridad local.