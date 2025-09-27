En vivo Radio La Red
Impactante persecución en San Isidro para detener a dos sospechosos de cometer entraderas

Uno de los hombres fue aprehendido en el lugar, mientras que otro intentó escapar y lo atraparon cuando intentaba trepar la reja de una casa.

Dos sospechosos acusados de cometer entraderas en la zona norte del conurbano bonaerense fueron detenidos tras una intensa persecución policial en Boulogne, partido de San Isidro. La secuencia, registrada por las cámaras de seguridad municipales, incluyó un seguimiento a gran velocidad que terminó con un choque y la captura de los fugitivos.

El operativo arrancó en la colectora de la Autopista Panamericana, cuando agentes de la Patrulla Municipal de San Isidro identificaron un Fiat Cronos blanco ocupado por dos hombres.

  • Los efectivos iniciaron el seguimiento del vehículo y activaron el sistema de monitoreo urbano, que permitió mantener la visualización en tiempo real.
  • La fuga se prolongó hasta las calles internas de Boulogne, donde se implementó un cerrojo policial.

En la intersección de Carlos Tejedor y Avenida Sucre, y luego en Avenida Rolón, el Fiat Cronos chocó contra un móvil policial.

  • Uno de los delincuentes fue reducido en el lugar, mientras que el otro intentó escapar trepando la reja de una vivienda, pero fue atrapado segundos después.
  • El video del operativo muestra el momento exacto de la captura.

Herramientas incautadas y modalidad “escruche”

A los detenidos se les secuestró un criquet, barretas, destornilladores y otras herramientas utilizadas bajo la modalidad “escruche”, que consiste en ingresar a viviendas deshabitadas para robar dinero y joyas.

  • Uno de los aprehendidos es oriundo de Benavídez (Tigre) y el otro de Los Polvorines (Malvinas Argentinas).
  • Ambos quedaron a disposición de la Justicia por robos a casas en la zona norte del Gran Buenos Aires.
A los arrestados se les incautaron herramientas utilizadas bajo la modalidad de 'escruche' para robos en casas deshabitadas.&nbsp;

Refuerzo del sistema de seguridad en San Isidro

El municipio cuenta con 134 móviles, 46 motos y 1.293 cámaras conectadas al Centro de Operaciones Municipal.

Además, avanza la instalación de 2.100 cámaras 4K y 170 lectores de patentes vinculados a bases de datos de vehículos con pedido de secuestro, lo que fortalecerá el anillo digital de seguridad local.

