Netflix estrenó la serie más esperada de este año y ya está entre las más populares del momento

Es en este contexto cuando aparece Sonia, encarnada por Carmen Villalobos, una mujer enigmática que llega para ofrecer compañía y refugio. Sin embargo, lo que comienza como una amistad sincera se transforma rápidamente en un vínculo cargado de deseo y secretos, con intenciones que poco a poco se revelan como perturbadoras.

El guion avanza con un ritmo que mezcla drama psicológico y erotismo, generando una tensión que mantiene a los espectadores atrapados durante los 20 episodios de la primera temporada.

Un estreno que marcó la agenda de Netflix

El lanzamiento oficial de la serie tuvo lugar el 24 de septiembre de 2025 y llegó con una primera temporada extensa, compuesta por 20 capítulos. Este formato le permitió a los creadores profundizar en el desarrollo de los personajes y explorar la complejidad de las relaciones que se tejen entre ellos.

La producción se convirtió en una de las grandes apuestas de Netflix en América Latina y en otros mercados donde el interés por las ficciones colombianas crece de forma constante. El recibimiento inicial demuestra que la estrategia resultó acertada: miles de usuarios ya comentan en redes sociales los giros de la historia y los momentos más controversiales.

El elenco de La huésped, la serie

Carmen Villalobos

Laura Londoño

Jason Day

Margarita Muñoz

Andrés Suárez

Kami Zea

Alejandro Del Castillo

Miguel González

Ariel Sierra

Rami Herrera

La huésped: el mejor drama de Netflix en 2025

El atractivo de esta serie no radica únicamente en el suspenso que genera, sino en su capacidad para incomodar al espectador. La huésped aborda con crudeza temas como las adicciones, la infidelidad, los vínculos tóxicos y la manipulación emocional.

Cada episodio incluye escenas eróticas y perturbadoras que buscan provocar, sin caer en lo gratuito. En ese límite, la ficción encuentra su sello distintivo y se diferencia de otras propuestas del catálogo.

Por qué La huésped está en el Top 10 de series

Con apenas días desde su estreno, La huésped ya figura entre las producciones más vistas de Netflix en varios países. La estrategia de la plataforma de lanzar series extensas con un fuerte componente psicológico demuestra que todavía existe un público ávido por estas narrativas intensas.

Las primeras críticas destacan la solidez de la dirección y la valentía del guion al explorar temáticas poco frecuentes en el mainstream latinoamericano. También señalan que el magnetismo entre Villalobos y Londoño es uno de los pilares que sostiene la tensión dramática.

Lo que viene para la serie de Netflix

Aunque Netflix no confirmó aún la continuidad de La huésped, el recibimiento anticipa que podría haber segunda temporada. Todo dependerá del nivel de engagement que la producción mantenga en las próximas semanas.

El desenlace de la primera entrega deja abierta la puerta a nuevas historias, con un final que plantea más preguntas que respuestas. Ese efecto de inquietud parece ser, justamente, el mayor logro de esta ficción.

