Rocío Marengo y Eduardo Fort le pusieron fin al misterio y revelaron el sexo del bebé que esperan

“Es una alegría enorme. Vamos a tener un varoncito, todavía no tenemos nombre porque Edu quiere dos nombres y yo quiero uno. Pero si quiere dos nombre hay que buscar otro bebé”, sumó Marengo.

Bromeando, dejaron en claro que otra discusión que se viene es de qué equipo será: “Si hablas con la madre te dice que es de River, si hablás con el padre te dice que es de Boca”.

La felicidad se notó en cada gesto, después de tanto tiempo de espera y lucha en la búsqueda de un hijo por parte de ella.

Hace cuánto están juntos Rocío Marengo y Eduardo Fort

Rocío Marengo y Eduardo Fort viven un presente de ensueño. Tras más de once años de relación, la pareja atraviesa la etapa más especial: la espera de su primer hijo juntos.

Su historia comenzó en 2014, cuando se conocieron a través de amigos en común. La conexión fue inmediata, pero decidieron mantener el vínculo en reserva hasta 2019 luego de un viaje a China. Con el tiempo, el romance se afianzó y lograron construir una pareja sólida, lejos de los escándalos y con un perfil más reservado.

Rocío, con una carrera mediática marcada por su presencia en la televisión argentina, y Eduardo, empresario de bajo perfil y hermano del recordado Ricardo Fort, supieron equilibrar sus mundos.

A lo largo de estos once años, atravesaron momentos difíciles, pero el deseo de formar una familia siempre estuvo presente. Tras un camino de esfuerzo y búsqueda, donde Marengo se sometió a distintos procedimientos para quedar embarazada, finalmente lo lograron y hoy disfrutan de la noticia más esperada: la llegada de su primer bebé, que por cierto, será varón.

La revelación del sexo en Punta Carrasco, durante un evento cubierto por Secretos Verdaderos (América TV) de Luis Ventura, se convirtió en el broche de oro para una historia que comenzó hace más de una década y que ahora se proyecta hacia un futuro lleno de amor y nuevos sueños por cumplir.