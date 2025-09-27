Pequeño J: difunden la identidad y la imagen del narco peruano acusado del triple crimen de Florencio Varela

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que la hipótesis principal es que “Pequeño J” planificó los homicidios para enviar un mensaje a sectores internos de la organización criminal que lidera.

Su mano derecha, Matías Agustín Ozorio (28), también está prófugo y cuenta con pedidos de captura nacional e internacional como coautor de los crímenes.

Por su parte, este viernes por la noche, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó la detención de Lázaro Víctor Sotacuro, otro sospechoso de haber sido partícipe en la colaboración del triple crimen, que se encontraba prófugo en Villazón, Bolivia.

"Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia", indicó la funcionaria del Poder Ejecutivo y adelantó que el sospechoso "será trasladado a dependencias de la DFI de la PFA".