Policiales
Pequeño J
Crimen
Investigación

Pequeño J: difunden la identidad y la imagen del narco peruano acusado del triple crimen de Florencio Varela

Las autoridades revelaron el nombre y el rostro de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, el joven peruano de 20 años acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela.

Difunden la identidad y la imagen de Pequeño J

Difunden la identidad y la imagen de "Pequeño J", el narco peruano acusado por el triple crimen de Florencio Varela

Las autoridades hicieron público el nombre y el rostro de Tony Janzen Valverde Victoriano, un joven peruano de 20 años señalado como el autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela. La decisión se tomó luego de que los investigadores advirtieran que el sospechoso intenta salir del país.

Brenda, Morena y Lara fueron asesinadas y la policía busca a Pequeño J, el narco que habría ordenado matarlas. 

Valverde Victoriano, nacido en el departamento de La Libertad, a 600 kilómetros al norte de Lima, es conocido en el mundo narco como “Pequeño J”. Se lo acusa de haber ordenado el asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), ocurrido semanas atrás.

En la noche del miércoles, la Policía Bonaerense montó un operativo en el barrio Zavaleta, en la Ciudad de Buenos Aires, tras recibir datos que lo vinculaban a un bar de la zona y a un departamento del tercer piso que habría utilizado como escondite. El procedimiento, sin embargo, resultó fallido y este viernes se difundieron las imágenes de ese ingreso al barrio.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que la hipótesis principal es que “Pequeño J” planificó los homicidios para enviar un mensaje a sectores internos de la organización criminal que lidera.

Su mano derecha, Matías Agustín Ozorio (28), también está prófugo y cuenta con pedidos de captura nacional e internacional como coautor de los crímenes.

Por su parte, este viernes por la noche, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó la detención de Lázaro Víctor Sotacuro, otro sospechoso de haber sido partícipe en la colaboración del triple crimen, que se encontraba prófugo en Villazón, Bolivia.

"Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia", indicó la funcionaria del Poder Ejecutivo y adelantó que el sospechoso "será trasladado a dependencias de la DFI de la PFA".

