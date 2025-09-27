Triple crimen en Florencio Varela: allanaron un búnker narco vinculado a "Pequeño J"

NKFOT3USRBH7FL62KJDGPRXE7Q Tony Janzen Valverde Victoriano de 20 años, sería quien ordenó asesinar a las tres jóvenes de La Matanza.

Su mano derecha y los detenidos

También está bajo la mira Matías Agustín Ozorio (28), señalado como su principal socio en la organización narco.

Hasta ahora hay cinco detenidos por el caso:

Magalí Celeste González Guerrero (28) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27),

Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18),

Lázaro Víctor Sotacuro, arrestado en Villazón, Bolivia, acusado de haber trasladado a las víctimas desde Ciudad Evita hasta la vivienda de Florencio Varela donde fueron asesinadas.

Los cuatro primeros están imputados por homicidio agravado y permanecen en el penal de Melchor Romero con prisión preventiva.

QEHIGUT7DFB5PKQA2T5QDYFBFY Lázaro Víctor Sotacuro, arrestado en Villazón, Bolivia.

La confirmación del quinto detenido

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó que este viernes por la noche fue detenido otro sospechoso por el triple crimen de Morena, Brenda y Lara en Villazón, Bolivia. Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, quien según revelaron se encontraba prófugo de la Justicia.

"Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia", indicó Bullrich y adelantó que el sospechoso "será trasladado a dependencias de la DFI de la PFA".