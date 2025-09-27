En vivo Radio La Red
Triple crimen en Florencio Varela: allanaron un búnker narco vinculado a "Pequeño J"

Durante el operativo en Isidro Casanova se secuestró una pistola Glock calibre .40, municiones y otros elementos. Tony Janzen Valverde Victoriano es señalado como el cerebro de los asesinatos.

La Policía Bonaerense allanó un búnker narco en Isidro Casanova que funcionaba como supuesto “aguantadero” de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como autor intelectual del triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15). Este operativo forma parte de una batería de medidas que se están tomando para dar con el prófugo.

Durante el operativo se secuestró una pistola Glock calibre .40 (similar a 9 mm), 50 municiones y otros elementos relevantes para la causa.

“Pequeño J”, de 20 años y nacido en La Libertad, Perú, es considerado por los investigadores como “extremadamente sanguinario” y con códigos narcos implacables. Según la Justicia, planificó la trampa de la falsa fiesta y hasta la transmisión en vivo del crimen.

En las últimas horas se descubrió otro búnker en Barracas con trampas electrificadas y un mensaje escrito para la Policía, lo que refuerza la hipótesis de su peligrosidad. Las autoridades emitieron alerta roja y orden de captura nacional e internacional, ante el temor de que intente cruzar la frontera.

Tony Janzen Valverde Victoriano de 20 a&ntilde;os, ser&iacute;a quien orden&oacute; asesinar a las tres j&oacute;venes de La Matanza.&nbsp;

Su mano derecha y los detenidos

También está bajo la mira Matías Agustín Ozorio (28), señalado como su principal socio en la organización narco.

Hasta ahora hay cinco detenidos por el caso:

  • Magalí Celeste González Guerrero (28) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27),
  • Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18),
  • Lázaro Víctor Sotacuro, arrestado en Villazón, Bolivia, acusado de haber trasladado a las víctimas desde Ciudad Evita hasta la vivienda de Florencio Varela donde fueron asesinadas.

Los cuatro primeros están imputados por homicidio agravado y permanecen en el penal de Melchor Romero con prisión preventiva.

L&aacute;zaro V&iacute;ctor Sotacuro, arrestado en Villaz&oacute;n, Bolivia.&nbsp;

La confirmación del quinto detenido

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó que este viernes por la noche fue detenido otro sospechoso por el triple crimen de Morena, Brenda y Lara en Villazón, Bolivia. Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, quien según revelaron se encontraba prófugo de la Justicia.

"Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia", indicó Bullrich y adelantó que el sospechoso "será trasladado a dependencias de la DFI de la PFA".

