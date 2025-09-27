Impactante marcha por el triple crimen de Florencio Varela: familiares y amigos pidieron justicia

“Pequeño J”, de 20 años y nacido en La Libertad, Perú, es considerado por los investigadores como “extremadamente sanguinario” y con códigos narcos implacables. Según la Justicia, planificó la trampa de la falsa fiesta y hasta la transmisión en vivo del crimen.

Su mano derecha y los detenidos

También está bajo la mira Matías Agustín Ozorio (28), señalado como su principal socio en la organización narco.

Hasta ahora hay cinco detenidos por el caso:

Magalí Celeste González Guerrero (28) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27),

Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18),

Lázaro Víctor Sotacuro, arrestado en Villazón, Bolivia, acusado de haber trasladado a las víctimas desde Ciudad Evita hasta la vivienda de Florencio Varela donde fueron asesinadas.

Los cuatro primeros están imputados por homicidio agravado y permanecen en el penal de Melchor Romero con prisión preventiva.

Qué se sabe de la causa

Por su parte, Lázaro Víctor Sotacuro, quinto sospechoso detenido por el triple crimen de Florencio Varela, fue ingresado a la cárcel de máxima seguridad de Jujuy este sábado.

Sotacuro fue detenido en Bolivia este viernes en la noche. De acuerdo con las autoridades, él manejaba la camioneta blanca donde abordaron las víctimas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

https___thumbs.vodgc.net_1-14-fbQvOW1758999447281-1758999964 Lázaro Víctor Sotacuro, quinto detenido por el triple crimen de Florencio Varela, fue ingresado a la cárcel de máxima seguridad de Jujuy.

En las últimas horas, la policía realizó un allanamiento en un búnker de Barracas donde “Pequeño J” dejó trampas electrificadas y un mensaje escrito para la policía. La búsqueda se intensificó y la Justicia difundió su rostro y nombre en un intento por evitar que cruce la frontera.

Además, durante este sábado llevaron adelante otro allanamiento en Isidro Casanova y durante el operativo se secuestró una pistola Glock calibre .40 (similar a 9 mm), 50 municiones y otros elementos relevantes para la causa.