Policiales
Marcha
Florencio Varela
CABA

Impactante marcha por el triple crimen de Florencio Varela: familiares y amigos pidieron justicia

La manifestación fue de Plaza de Mayo al Congreso y también participaron organizaciones sociales. Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron asesinadas hace una semana.

Impactante marcha por el triple crimen de Florencio Varela. 

Continúa la conmoción por el triple crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela y por ello familiares, amigos y organizaciones sociales marcharon para pedir justicia este sábado. La manifestación se originó en Plaza de Mayo y tuvo como destino el Congreso Nacional.

Leé también José Luis Espert se refirió al triple crimen de Florencio Varela: "Es una tragedia porque no hay política de seguridad"
José Luis Espert se refirió al triple crimen de Florencio Varela. 

En A24 mostraron imágenes de la manifestación en donde se pudo escuchar repetidamente a los familiares pidiendo justicia. “Queremos la verdad”, en tanto hubo reclamos para saber qué pasó y Sabrina, la mamá de Morena, solicitó: “Queremos que se haga justicia y atrapen a los verdaderos responsables”.

La justicia es lenta, estamos mal como sociedad”, comentó Antonio, el abuelo de Brenda y Morena, quien también se presentó en la marcha en la que a su vez estuvo presente el colectivo “Ni una menos”. La procesión se realizó en paz, en silencio y con el dolor de la pérdida.

Mientras tanto, en la causa ya hay cinco detenidos mientras buscan al principal sospechoso, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, es señalado como el cerebro detrás del triple femicidio de Florencio Varela.

“Pequeño J”, de 20 años y nacido en La Libertad, Perú, es considerado por los investigadores como “extremadamente sanguinario” y con códigos narcos implacables. Según la Justicia, planificó la trampa de la falsa fiesta y hasta la transmisión en vivo del crimen.

Su mano derecha y los detenidos

También está bajo la mira Matías Agustín Ozorio (28), señalado como su principal socio en la organización narco.

Hasta ahora hay cinco detenidos por el caso:

  • Magalí Celeste González Guerrero (28) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27),
  • Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18),
  • Lázaro Víctor Sotacuro, arrestado en Villazón, Bolivia, acusado de haber trasladado a las víctimas desde Ciudad Evita hasta la vivienda de Florencio Varela donde fueron asesinadas.

Los cuatro primeros están imputados por homicidio agravado y permanecen en el penal de Melchor Romero con prisión preventiva.

Qué se sabe de la causa

Por su parte, Lázaro Víctor Sotacuro, quinto sospechoso detenido por el triple crimen de Florencio Varela, fue ingresado a la cárcel de máxima seguridad de Jujuy este sábado.

Sotacuro fue detenido en Bolivia este viernes en la noche. De acuerdo con las autoridades, él manejaba la camioneta blanca donde abordaron las víctimas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

https___thumbs.vodgc.net_1-14-fbQvOW1758999447281-1758999964
Lázaro Víctor Sotacuro, quinto detenido por el triple crimen de Florencio Varela, fue ingresado a la cárcel de máxima seguridad de Jujuy.

En las últimas horas, la policía realizó un allanamiento en un búnker de Barracas donde “Pequeño J” dejó trampas electrificadas y un mensaje escrito para la policía. La búsqueda se intensificó y la Justicia difundió su rostro y nombre en un intento por evitar que cruce la frontera.

Además, durante este sábado llevaron adelante otro allanamiento en Isidro Casanova y durante el operativo se secuestró una pistola Glock calibre .40 (similar a 9 mm), 50 municiones y otros elementos relevantes para la causa.

Se habló de
Marcha Florencio Varela Plaza de Mayo
