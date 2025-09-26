Triple crimen de Florencio Varela: qué se sabe del escalofriante video de la masacre

Embed

El vehículo apareció incendiado el miércoles en un descampado, a solo 700 metros de la casa donde luego se hallaron los cuerpos enterrados.

La hipótesis: venganza narco y mensaje de terror

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que los asesinatos se transmitieron en vivo por Instagram para un grupo cerrado de la banda narco. “Esto le pasa al que me roba droga”, habría dicho el jefe narco durante el macabro streaming, calificado por Alonso como “un acto de disciplinamiento”.

Los investigadores creen que el triple femicidio fue un ajuste de cuentas por drogas robadas o un “mensaje” dirigido a otro integrante que habría traicionado al líder de la organización.

Según la investigación, las tres jóvenes fueron torturadas durante al menos tres horas, violadas y asesinadas una por una la madrugada del sábado, en una vivienda situada en Chañar y Jáchal, Florencio Varela. Los peritos encontraron manchas de sangre en el interior y los cuerpos enterrados en el fondo de la propiedad.

https___thumbs.vodgc.net_1-398-yC0oAU1758713621811-1758713976

Qué revelaron las autopsias

Lara Gutiérrez (15): sufrió el ataque más brutal. Le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda, presentaba un corte en la oreja y otro en el cuello a la altura de la carótida. También intentaron calcinar su cuerpo.

sufrió el ataque más brutal. Le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda, presentaba un corte en la oreja y otro en el cuello a la altura de la carótida. También intentaron calcinar su cuerpo. Brenda del Castillo (20): tenía fractura de cráneo, aplastamiento facial, heridas en el cuello y un corte abdominal transversal postmortem.

tenía fractura de cráneo, aplastamiento facial, heridas en el cuello y un corte abdominal transversal postmortem. Morena Verdi (21): presentaba luxación cervical, golpes en el rostro y fue asfixiada con una bolsa en la cabeza.

Quiénes son los detenidos

Hasta ahora, cuatro personas están presas: dos parejas, una argentina y otra peruana, identificadas como Magalí Celeste González Guerrero, Daniela Iara Ibarra, Maximiliano Andrés Parra y Miguel Ángel Villanueva Silva, imputadas por “homicidio calificado con alevosía, ensañamiento y violencia de género”.

Además, a dos de los acusados se les imputa encubrimiento agravado. Todos se negaron a declarar y cumplen prisión preventiva en el penal de Melchor Romero.

por-el-triple-crimen-de-florencio-varela-hay-cuatro-detenidos-foto-policia-de-la-provincia-de-buenos-aires-UBI5EID7TJEYROROKERPKLH3CA (1) Por el triple crimen de Florencio Varela hay cuatro detenidos. (Foto: Policía de la provincia de Buenos Aires)

El presunto autor intelectual: “Pequeño J”

La Justicia apunta contra Julio, alias “Pequeño J” o “Julito”, un narco peruano de 23 años señalado como el cerebro detrás del secuestro, la trampa de la falsa fiesta y la transmisión en vivo. Fuentes policiales lo describen como “extremadamente sanguinario”.

Este jueves, las fuerzas de seguridad allanaron su búnker en el barrio porteño de Barracas, donde encontraron trampas electrificadas y un mensaje dirigido a la policía.

En tanto, el fiscal Gastón Duplaá fue apartado y la investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, con Adrián Arribas al frente de la causa.