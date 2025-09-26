En vivo Radio La Red
Policiales
Florencio Varela
Crimen
Investigación

Triple crimen de Florencio Varela: qué se sabe del escalofriante video de la masacre

El asesinato de Lara, Morena y Brenda fue transmitido en vivo para una platea de 45 personas por una red social. ¿Pueden trascender esas imágenes?

El hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (21) y Lara Morena Gutiérrez (15) el miércoles provocó una fuerte conmoción en todo el país. Las tres jóvenes habían sido secuestradas, torturadas y descuartizadas por una banda vinculada al narcotráfico en Florencio Varela. La pista del video del asesinato emitido por streaming y la búsqueda de los responsables intelectuales ocupan la prioridad de los investigadores.

Del escalofriante hecho, quizás lo más impactante del crimen fue la transmisión en vivo de los crímenes por Instagram ante unas 45 personas, lo que genera una pista para tratar de llegar a los autores intelectuales. De allí se desprende un material fílmico que estaría circulando en el mercado negro digital y que tiene un costo elevado.

Por el hecho, hay cuatro detenidos y la Justicia busca al narco peruano “Pequeño J”, señalado como quien planificó los asesinatos y armó la transmisión para mandar un mensaje narco, pero la falta concreta de nombres y apellidos reales complica la búsqueda, según informaron desde A24.

Las chicas fueron vistas por última vez el viernes por la noche, cuando subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca en la rotonda de La Tablada, en La Matanza. Un video de cámaras de seguridad muestra el momento en el que Lara se ubicó en el asiento del acompañante y Brenda y Morena en la parte trasera.

El vehículo apareció incendiado el miércoles en un descampado, a solo 700 metros de la casa donde luego se hallaron los cuerpos enterrados.

La hipótesis: venganza narco y mensaje de terror

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que los asesinatos se transmitieron en vivo por Instagram para un grupo cerrado de la banda narco. “Esto le pasa al que me roba droga”, habría dicho el jefe narco durante el macabro streaming, calificado por Alonso como “un acto de disciplinamiento”.

Los investigadores creen que el triple femicidio fue un ajuste de cuentas por drogas robadas o un “mensaje” dirigido a otro integrante que habría traicionado al líder de la organización.

Según la investigación, las tres jóvenes fueron torturadas durante al menos tres horas, violadas y asesinadas una por una la madrugada del sábado, en una vivienda situada en Chañar y Jáchal, Florencio Varela. Los peritos encontraron manchas de sangre en el interior y los cuerpos enterrados en el fondo de la propiedad.

Qué revelaron las autopsias

  • Lara Gutiérrez (15): sufrió el ataque más brutal. Le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda, presentaba un corte en la oreja y otro en el cuello a la altura de la carótida. También intentaron calcinar su cuerpo.
  • Brenda del Castillo (20): tenía fractura de cráneo, aplastamiento facial, heridas en el cuello y un corte abdominal transversal postmortem.
  • Morena Verdi (21): presentaba luxación cervical, golpes en el rostro y fue asfixiada con una bolsa en la cabeza.

Quiénes son los detenidos

Hasta ahora, cuatro personas están presas: dos parejas, una argentina y otra peruana, identificadas como Magalí Celeste González Guerrero, Daniela Iara Ibarra, Maximiliano Andrés Parra y Miguel Ángel Villanueva Silva, imputadas por “homicidio calificado con alevosía, ensañamiento y violencia de género”.

Además, a dos de los acusados se les imputa encubrimiento agravado. Todos se negaron a declarar y cumplen prisión preventiva en el penal de Melchor Romero.

El presunto autor intelectual: “Pequeño J”

La Justicia apunta contra Julio, alias “Pequeño J” o “Julito”, un narco peruano de 23 años señalado como el cerebro detrás del secuestro, la trampa de la falsa fiesta y la transmisión en vivo. Fuentes policiales lo describen como “extremadamente sanguinario”.

Este jueves, las fuerzas de seguridad allanaron su búnker en el barrio porteño de Barracas, donde encontraron trampas electrificadas y un mensaje dirigido a la policía.

En tanto, el fiscal Gastón Duplaá fue apartado y la investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, con Adrián Arribas al frente de la causa.

