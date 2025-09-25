El aberrante detalle que encontraron luego del triple crimen de Brenda, Morena y Lara

La sombra del "Pequeño Jota"

El principal señalado por el crimen es un joven narco peruano de 23 años, conocido como Julito o “Pequeño Jota”, que habría residido hasta hace poco en la villa Zavaleta de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la investigación, no se trata de un capo narco internacional, sino de un vendedor de drogas al menudeo que recibía cocaína y otras sustancias, las fraccionaba y distribuía en el circuito barrial. Sin embargo, a pesar de su bajo perfil dentro del esquema criminal, su nombre quedó vinculado a uno de los hechos más atroces de los últimos años.

“Él no estaba en la casa durante los crímenes, pero habría sido quien ideó el plan, ordenó el secuestro y hasta pidió que se filmaran las torturas”, sostuvo el periodista especializado en temas policiales Pampa Mónaco, al describir el rol del joven dentro de la organización.

Un crimen de una brutalidad indescriptible

El caso generó un impacto nacional por la ferocidad con la que fueron asesinadas las tres víctimas. Brenda, Morena y Lara fueron secuestradas, torturadas, abusadas y finalmente descuartizadas en una vivienda de Florencio Varela.

Las primeras reconstrucciones apuntan a que los crímenes fueron ejecutados con el objetivo de “dar un mensaje” a otros vendedores o grupos rivales, una práctica que refleja la escalada de violencia que atraviesa el conurbano bonaerense en relación al narcotráfico.

La investigación también reveló que las escenas fueron grabadas y transmitidas en vivo, un elemento que multiplica la indignación social y que constituye una pieza central de las pruebas que la Justicia intenta analizar para identificar a todos los responsables.

El operativo en la villa Zavaleta

Tras el macabro hallazgo, la atención de los investigadores se centró en la villa Zavaleta, donde se sospechaba que “Pequeño Jota” mantenía vínculos y protegía parte de su actividad ilícita.

En ese lugar se realizaron varios allanamientos, en los que se detuvo a ocho personas, aunque todas fueron liberadas posteriormente al no encontrarse pruebas directas que las vincularan con el crimen.

Las imágenes de esos procedimientos fueron difundidas en el programa Mujeres Argentinas, conducido por Belén Ludueña, quien mostró el despliegue de fuerzas y el estado de tensión que rodea cada movimiento de la investigación.

Sin embargo, el principal sospechoso no estaba allí. Para el periodista Mónaco, el retraso en los allanamientos fue clave: “Se tardaron un poco en ir a buscarlo y eso le dio tiempo para escapar. Tal vez ni siquiera esté en el país”.

Una investigación contrarreloj

El triple crimen y los elementos encontrados en la vivienda del sospechoso refuerzan la idea de que se trata de un caso sumamente complejo, que exige la coordinación de distintas fuerzas de seguridad y organismos judiciales.

Las autoridades aseguran que todavía se están recabando pruebas y que se avanza en nuevas medidas para determinar el paradero de “Pequeño Jota”, quien podría haber cruzado la frontera hacia países limítrofes.

El caza-bobos eléctrico hallado en la casa no solo es una evidencia más en contra del acusado, sino que también abre interrogantes sobre la red de protección con la que contaba para instalar semejante mecanismo sin ser detectado.

El impacto social y político

El caso no solo tiene repercusión en el ámbito judicial, sino que también genera un profundo debate social sobre la expansión del narcotráfico en los barrios del conurbano bonaerense y la capacidad del Estado para enfrentarlo.

La brutalidad de lo ocurrido con Brenda, Morena y Lara desnudó una problemática que muchos vecinos ya venían denunciando: la naturalización de la violencia narco en la vida cotidiana.

Familiares de las víctimas reclamaron en reiteradas oportunidades que se haga justicia sin demoras y que no se permita que el crimen quede impune. “Queremos que este monstruo pague, no solo por lo que les hizo a nuestras hijas, sino por el miedo que sembró en todo un barrio”, expresó un allegado a una de las jóvenes asesinadas.

La Justicia en el ojo de la tormenta

El triple crimen de Florencio Varela también abrió un fuerte cuestionamiento hacia la Justicia y las fuerzas de seguridad, acusadas de actuar con lentitud y de permitir que el principal sospechoso pudiera escapar.

Distintos sectores remarcan que la falta de respuestas rápidas y coordinadas termina favoreciendo a las organizaciones criminales, que aprovechan cada vacío para consolidar su poder en los territorios más vulnerables.

Mientras tanto, los investigadores aseguran que ya existen órdenes de captura internacional contra “Pequeño Jota” y que se trabaja junto a Interpol para dar con su paradero.

Un caso que marcará un precedente

La aparición de un caza-bobos eléctrico en el marco de una investigación de estas características podría sentar un precedente preocupante. Los expertos en seguridad advierten que este tipo de dispositivos, utilizados como defensa ilegal, podrían comenzar a replicarse en otros contextos criminales.

En paralelo, organizaciones de derechos humanos reclaman que se investigue a fondo el uso de la violencia narco como método de disciplinamiento social, ya que lo sucedido en Florencio Varela muestra un grado de crueldad que excede cualquier disputa barrial.

El desafío ahora para la Justicia será reconstruir la trama completa, determinar quiénes participaron de manera directa y quiénes brindaron apoyo logístico, y garantizar que el triple crimen no quede en la impunidad.