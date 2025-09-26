La Policía tras los rastros del presunto cómplice de "Pequeño J": Quién es Matías Ozorio

En los allanamientos realizados desde el miércoles, la DDI de La Matanza localizó lo que sería un aguantadero de la banda. En paralelo, se investiga la participación del clan Cabral, que podría haber ejecutado el crimen. Las fuentes judiciales consideran que Ozorio sería al menos cómplice dentro de la organización, aunque todavía no se determinó su rol. Según develaron en el programa Código de Noticias de A24, la Policía cree que Ozorio formó parte de autoría material de los crímenes.

La pesquisa también apunta a un narco de La Matanza cercano a una de las víctimas. Los investigadores no descartan que se trate de un grupo integrado por jóvenes argentinos, hijos de antiguos capos peruanos radicados en los barrios porteños, lo que configuraría una nueva generación de narcos con raíces mixtas.

El expediente cambió de fiscal este jueves, luego de que los cuatro detenidos hasta ahora —Daniela Iara Ibarra, Celeste Magalí González Guerrero, Maximiliano Andrés Parra (el único peruano) y Miguel Ángel Villanueva Silva— se negaran a declarar. El fiscal Gastón Duplaá remitió la investigación a Arribas, quien recibió el caso este viernes y analiza los nuevos indicios junto a la Policía.