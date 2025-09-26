Video: así buscan al "Pequeño J", el líder narco acusado del triple crimen en Florencio Varela

Cómo planificó la banda el crimen

El operativo reveló detalles sobre la planificación del triple homicidio. Las víctimas, Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), fueron contactadas para asistir a una “fiesta” en Villa Vatteone, Florencio Varela, con la promesa de 300 dólares por su participación.

Para evitar dejar rastros, los narcos modificaron la logística: en lugar de enviarles un auto de aplicación, las trasladaron desde Ciudad Evita en La Matanza, en una camioneta Chevrolet Tracker blanca, evitando así que el viaje quedara registrado.

El lugar del crimen fue una vivienda ubicada en la intersección de Río Jáchal y Chañar, en el barrio Mayol, acondicionada por la pareja que vivía allí 24 horas antes del hecho.

“Es una casa usada para venta de drogas, no un búnker. La pareja que vivía allí hacía la logística para los vendedores del narcomenudeo de esta banda en la zona sur”, explicó un investigador.

Quiénes están detenidos y cuál es su relación con la banda

En la casa donde se cometió el crimen había cuatro personas: la dueña, su pareja y dos hombres de nacionalidad peruana, además de los dos sicarios que habrían trasladado a las chicas. Todos ellos quedaron detenidos y serán indagados como partícipes necesarios del homicidio.

El seguimiento apunta a un grupo de jóvenes vendedores de drogas, caracterizados por la violencia y el control territorial, método utilizado para aplastar competidores y subordinar peones. La banda estaría vinculada a organizaciones que operan en el sur del conurbano, aunque la presencia del capo narco peruano en estas villas aún es un misterio.

El operativo fue realizado por la Policía Bonaerense con colaboración de la Policía de la Ciudad, que brindó extensión de jurisdicción para ingresar al territorio. Según fuentes oficiales, la coordinación permitió registrar el bar y el domicilio, aunque sin éxito en la captura del prófugo.

Por el momento, “Pequeño Jota” continúa prófugo y su paradero es incierto. Las investigaciones se centran en los vínculos con grupos de narcomenudeo y en determinar si hubo más participantes en la planificación y ejecución del triple homicidio.