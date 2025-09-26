El papá de Brenda sembró dudas sobre la investigación: "No pude reconocer el cuerpo de mi hija"

Embed

Las sospechas del padre de Brenda

“Quieren dar le pase al fuero federal, no sé por qué no me quieren mostrar el cuerpo, no sé si me la sacaron del país y todo es un engaño, para mí en un 80% el asesinato fue en La Matanza”, sostuvo el padre de la joven de 20 años. “Tengo la oreja llena de palabras, pero no de hechos, no pude reconocer a mi hija y le mostraron un brazo a la madre que pudo haber sido de cualquier mujer”, indicó.

Captura El papá de Brenda sembró dudas sobre la investigación.

Y para cerrar sostuvo: “Que muestren la verdad, yo me reinserté solo porque soy un vendedor ambulante y estaba distanciado de Brenda porque los dos tenemos carácter fuerte, pero la amo y quiero justicia, saber qué pasó”.