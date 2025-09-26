En vivo Radio La Red
Policiales
Papá
Florencio Varela
La Matanza

El papá de Brenda sembró dudas sobre la investigación: "No pude reconocer el cuerpo de mi hija"

Además, el hombre sostuvo que no hubo empleados judiciales en los allanamientos y que no creen que las jóvenes murieron en Florencio Varela. “La Justicia hizo todo mal”, sostuvo.

El papá de Brenda sembró dudas sobre la investigación. 
Los secretos de la banda narco peruana involucrada en el triple crimen que conmociona a La Matanza

En tanto, también apuntó contra los empleados judiciales: “No tengo un sólo llamado de la fiscalía, ni Gastón Duplaá”, que fue apartado de la investigación y todo quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, “ni Adrián Arribas, al frente de la causa, se comunicaron conmigo”.

Me hicieron firmar un papel de acta en la morgue de Lomas de Zamora sin reconocer el cuerpo de mi hija, la justicia es un desastre. Hicieron allanamientos ilegales y no hubo un solo empleado judicial, habíamos entrado en un departamento donde había manchas de sangre, mesas rotas y una vecina que dijo que hubo gritos, y no le dieron importancia, no sé cómo llegaron a Florencio Varela”, comentó el padre Brenda en San Justo.

Además, el hombre destacó que: “La Justicia hizo todo mal, el poder judicial estuvo ausente y sigue ausente hasta hoy, cuando fuimos a las antenas no había un empleado judicial, fuimos con dos jefes de calle de la novena, yo revisé a los obradores. Quiero la verdad, mi hija falta, no lo de ellos”.

Las sospechas del padre de Brenda

Quieren dar le pase al fuero federal, no sé por qué no me quieren mostrar el cuerpo, no sé si me la sacaron del país y todo es un engaño, para mí en un 80% el asesinato fue en La Matanza”, sostuvo el padre de la joven de 20 años. “Tengo la oreja llena de palabras, pero no de hechos, no pude reconocer a mi hija y le mostraron un brazo a la madre que pudo haber sido de cualquier mujer”, indicó.

El pap&aacute; de Brenda sembr&oacute; dudas sobre la investigaci&oacute;n.&nbsp;

El papá de Brenda sembró dudas sobre la investigación.

Y para cerrar sostuvo: “Que muestren la verdad, yo me reinserté solo porque soy un vendedor ambulante y estaba distanciado de Brenda porque los dos tenemos carácter fuerte, pero la amo y quiero justicia, saber qué pasó”.

