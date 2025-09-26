Marcelo Polino reveló cuándo fue la última vez que estuvo con una mujer y sorprendió a todos

Embed

¿Por qué se enfrentaron Marcelo Polino y Daniel Ambrosino?

El próximo lunes 29 de septiembre se celebrará una nueva entrega de los premios Martín Fierro, que reconocerán lo más destacado de la televisión abierta de la temporada 2024. Como ocurre cada año, las polémicas no tardaron en aparecer. Tras conocerse la lista de nominados, varias figuras, entre ellas Georgina Barbarossa y el ciclo Cuestión de peso, manifestaron su descontento por no haber sido incluidas en ninguna terna.

A esto se sumó el comentario filoso de Marcelo Polino, quien sugirió que los premios podrían estar arreglados, lo que provocó el enojo de su colega Daniel Ambrosino, ambos miembros de Aptra. El periodista de América TV llegó a calificarlo de “golpista” y de querer ensuciar a Luis Ventura, presidente de la entidad.

Entrevistado en Desayuno Americano (América TV), Polino respondió a las acusaciones y fue categórico en su aclaración: “Yo no dije que estaba todo medio turbio, sino que me parece que Telefe metió mucho la cuchara en las ternas. El que no entra en Mejor Reality, entra en Big Show; en todos los casilleros le entra uno. Entonces me parece que ahí hay una diferencia con los otros canales”.

En cuanto a la versión de que habría intentado perjudicar la imagen de Ventura, volvió a desmentirlo: “Para nada. De hecho yo hablé el otro día con Luis y está todo bien. Yo acompaño esta gestión”. Y sorprendió al revelar un detalle desconocido: “Es más, yo recibí una propuesta de su hijo para continuar con su legado en caso de que él no quiera seguir más porque está cansado. Yo no tenía intención de prestarme a nada”.

Respecto al calificativo de “golpista” que utilizó Ambrosino, Polino disparó con ironía: “Es una palabra horrible, pero bueno, es Ambrosino, va para el lado que va el viento. Lo quiero igual”.

Por su parte, cuando fue consultado en el programa de Pamela David, Ambrosino se mantuvo firme: “No me gustan esas cosas. La verdad, no me parece. Creo que usó la palabra tongo o dio a entender que había cosas arregladas, y me parece que está muy mal”.

Y agregó: “Si vos hacés eso, traé las pruebas. Si no, estás ensuciando a la comisión directiva de APTRA y a Luis Ventura. No digo que no lo diga, que se calle, censura no, pero que primero lleve las pruebas a APTRA. Si no, es simplemente ensuciar”.

Finalmente, también apuntó contra Pilar Smith, quien busca la presidencia de Aptra en las próximas elecciones: “Siento que hay una campaña para ensuciar a Ventura. No quiero banalizar la palabra golpista, pero parece que lo quieren voltear”.