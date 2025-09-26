A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¡EPA!

Marcelo Polino reveló cuándo fue la última vez que estuvo con una mujer y sorprendió a todos

El periodista de espectáculos, Marcelo Polino, sorprendió al hacer una fuerte confesión sobre su vida sentimental.

26 sept 2025, 18:50
Marcelo Polino reveló cuándo fue la última vez que estuvo con una mujer y sorprendió a todos
Marcelo Polino reveló cuándo fue la última vez que estuvo con una mujer y sorprendió a todos

Marcelo Polino reveló cuándo fue la última vez que estuvo con una mujer y sorprendió a todos

Cuando se piensa en Marcelo Polino, lo primero que surge es su papel como conocedor de los secretos de los famosos. Sin embargo, poco se sabe de su vida privada, hasta que él mismo decidió abrir las puertas de su intimidad en una reciente entrevista.

“No tengo pareja, no tengo hijos y soy huérfano”, confesó en una nota con Luciana Elbusto. Además, al hablar de la pérdida de su gran amigo y vecino, Antonio Gasalla, expresó con crudeza: “No hay nadie más solo que yo”.

Leé también

Picante cruce entre Marcelo Polino y Daniel Ambrosino por los Martín Fierro: "Quieren ensuciar a Luis Ventura"

Picante cruce entre Marcelo Polino y Daniel Ambrosino por los Martín Fierro: Quieren ensuciar a Luis Ventura

El periodista sorprendió con otra revelación cuando le consultaron sobre la última vez que estuvo con una mujer. “La semana pasada”, respondió sin vueltas. En Intrusos (América TV) analizaron su declaración y Paula Varela puso paños fríos: “Capaz que fue a tomar un café, porque no le preguntaron si fue íntimamente”.

A lo largo de su carrera, Marcelo Polino ya había contado algunas experiencias sentimentales. Recordó que, en sus comienzos en los medios, fue pareja de Carmela, hija de Pipo Pescador, y también vivió un romance con su colega Alejandra, la hija de Cacho Rubio, histórico miembro de Aptra, conocido por su característica bufanda blanca.

Embed

¿Por qué se enfrentaron Marcelo Polino y Daniel Ambrosino?

El próximo lunes 29 de septiembre se celebrará una nueva entrega de los premios Martín Fierro, que reconocerán lo más destacado de la televisión abierta de la temporada 2024. Como ocurre cada año, las polémicas no tardaron en aparecer. Tras conocerse la lista de nominados, varias figuras, entre ellas Georgina Barbarossa y el ciclo Cuestión de peso, manifestaron su descontento por no haber sido incluidas en ninguna terna.

A esto se sumó el comentario filoso de Marcelo Polino, quien sugirió que los premios podrían estar arreglados, lo que provocó el enojo de su colega Daniel Ambrosino, ambos miembros de Aptra. El periodista de América TV llegó a calificarlo de “golpista” y de querer ensuciar a Luis Ventura, presidente de la entidad.

Entrevistado en Desayuno Americano (América TV), Polino respondió a las acusaciones y fue categórico en su aclaración: “Yo no dije que estaba todo medio turbio, sino que me parece que Telefe metió mucho la cuchara en las ternas. El que no entra en Mejor Reality, entra en Big Show; en todos los casilleros le entra uno. Entonces me parece que ahí hay una diferencia con los otros canales”.

En cuanto a la versión de que habría intentado perjudicar la imagen de Ventura, volvió a desmentirlo: “Para nada. De hecho yo hablé el otro día con Luis y está todo bien. Yo acompaño esta gestión”. Y sorprendió al revelar un detalle desconocido: “Es más, yo recibí una propuesta de su hijo para continuar con su legado en caso de que él no quiera seguir más porque está cansado. Yo no tenía intención de prestarme a nada”.

Respecto al calificativo de “golpista” que utilizó Ambrosino, Polino disparó con ironía: “Es una palabra horrible, pero bueno, es Ambrosino, va para el lado que va el viento. Lo quiero igual”.

Por su parte, cuando fue consultado en el programa de Pamela David, Ambrosino se mantuvo firme: “No me gustan esas cosas. La verdad, no me parece. Creo que usó la palabra tongo o dio a entender que había cosas arregladas, y me parece que está muy mal”.

Y agregó: “Si vos hacés eso, traé las pruebas. Si no, estás ensuciando a la comisión directiva de APTRA y a Luis Ventura. No digo que no lo diga, que se calle, censura no, pero que primero lleve las pruebas a APTRA. Si no, es simplemente ensuciar”.

Finalmente, también apuntó contra Pilar Smith, quien busca la presidencia de Aptra en las próximas elecciones: “Siento que hay una campaña para ensuciar a Ventura. No quiero banalizar la palabra golpista, pero parece que lo quieren voltear”.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Marcelo Polino

Lo más visto