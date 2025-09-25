En vivo Radio La Red
INVESTIGACIÓN POLICIAL

Nuevos detalles filtrados del triple crimen: dos sicarios sin identificar, arrepentidos y un hotel alojamiento

Señalaron a un jefe narco y a dos sicarios prófugos como los ejecutores y revelaron que las escenas. Fueron ellos los que contaron sobre la transmisión en vivo de las muertes.

La causa por el asesinato de Morena, Brenda y Lara sumó en las últimas horas un dato estremecedor revelado por dos de los principales detenidos, Miguel Ángel Villanueva Silva (25), y su pareja Magalí Celeste González Guerrero (28), quienes habrían reconocido ante la Policía bonaerense su participación en el crimen. Además, señalaron que además de 'Pequeño J' hay otras dos personas involucradas, que serían los sicarios que mataron, torturaron y trasladaron a las tres jóvenes a la casa de Florencio Varela.

Según información que brindó el periodista Nicolás Wiñakzi en A24, Villanueva Silva afirmó frente a la Policía aseguró que él mismo filmó la escenas del crimen que se transmitió en vivo por Instagram, en un grupo cerrado donde participaron otras 45 personas.

La confesión se produjo en un hotel alojamiento, donde la Policía halló a la pareja el martes por la noche luego de arribar a su vivienda e interrogar a la mujer que se encontraba limpiando con lavandina la vivienda. Fue esa mujer la que indicó dónde ubicar a Villanueva Silva y González Guerrero. Ambos quedaron detenidos y, pese a que confesaron frente a la Policía en calidad de arrepentidos, este jueves se negaron a declarar ante la Justicia.

De acuerdo con el relato que aportaron durante su primera detención, en la casa donde se cometieron los crímenes había dos sicarios, aún no identificados ni capturados, que habrían sido los encargados de ejecutar y torturar a las víctimas. Ellos mismos fueron quienes trasladaron a las tres jóvenes en una camioneta, con el engaño de que serían llevadas a una fiesta cuando, en realidad, en la casa de Florencio Varela ya estaban hechas las fosas para enterrar los cuerpos de las tres jóvenes.

Yo filmé las muertes”, habría dicho Villanueva, lo que permitió reconstruir la secuencia. En esas grabaciones, tomadas con un celular, se observaban a las chicas atadas con cintas. Según los investigadores, las imágenes habrían sido transmitidas en vivo por Instagram para miembros de la organización criminal. Se cree que al menos 45 personas pudieron haber presenciado esa transmisión en directo.

El testimonio de los detenidos también volvió a poner en el centro de la escena a un jefe narco conocido como “Pequeño J”, a quien habrían señalado como el responsable de autorizar el accionar de los sicarios. Para los investigadores, Villanueva Silva no fue el ejecutor directo de los asesinatos sino quien documentó la violencia para reportarla a la organización.

La autopsia determinó que las jóvenes fueron asesinadas entre las 2 y las 5 de la mañana del sábado. Previamente, una de ellas había subido fotos y videos a redes sociales mostrando que iba “a una fiesta”, sin advertir que en realidad se dirigía a una emboscada mortal.

El expediente judicial avanza ahora en dos frentes: la búsqueda de los sicarios que permanecen prófugos y la identificación del rol de “Pequeño J” como presunto autor intelectual. Mientras tanto, Villanueva y Magalí permanecen detenidos con defensa oficial, acusados de participar activamente en el triple femicidio que conmociona a Florencio Varela.

