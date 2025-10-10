En vivo Radio La Red
Corina Machado
Venezuela
Agradecimiento

La sentida carta que María Corina Machado escribió tras ganar el Nobel: "Venezuela será libre"

La opositora venezolana, que permanece en la clandestinidad, agradeció el galardón y dijo también que la opresión de la dictadura de Maduro ha sido “brutal y sistemática”.

La líder opositora venezolana María Corina Machado publicó una carta abierta tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, en la que dedicó el reconocimiento al pueblo venezolano y aseguró que el galardón representa un impulso histórico para la libertad y la democracia en Venezuela. Dijo también que la opresión de la dictadura de Maduro ha sido “brutal y sistemática, con torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”.

Con profunda gratitud, acepto el honor de recibir el Premio Nobel de la Paz, que me confiere el Comité Noruego del Nobel, y que recibo en nombre del pueblo de Venezuela, que ha luchado por su libertad con admirable coraje, dignidad, inteligencia y amor”, comenzó Machado en su mensaje.

En su emotiva carta, la opositora recordó los años de represión y persecución bajo el régimen chavista, denunciando los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano.

Los venezolanos hemos sufrido 26 años de violencia y humillación a manos de una tiranía obsesionada con someter a los ciudadanos y quebrar el alma de la nación. La maquinaria de la opresión ha sido brutal y sistemática, caracterizada por detenciones, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”, escribió.

Pese a ello, destacó la resistencia del pueblo venezolano y su capacidad para mantenerse firme frente al autoritarismo: “La respuesta del pueblo ha sido indoblegable. Hemos forjado un movimiento cívico formidable, superando las barreras que el régimen construyó para dividirnos y hemos unido a la nación en un anhelo poderoso: paz en libertad”.

“Estamos muy cerca de lograrlo”

Machado afirmó que Venezuela se encuentra hoy más cerca que nunca de la democracia y aseguró que el Nobel será un motor de esperanza para millones de ciudadanos dentro y fuera del país.

Este premio inyecta energía y confianza en los venezolanos para completar nuestra tarea. Es un firme llamado para que la transición a la democracia se concrete de inmediato, tal como lo exigimos contundentemente en la victoria electoral del 28 de julio”.

También agradeció a la comunidad internacional por su respaldo: “El apoyo de nuestros genuinos aliados ha sido decisivo. A los pueblos de las Américas y el mundo y a sus valientes líderes que nos respaldan, les transmito mi profundo agradecimiento. La historia de Venezuela escribirá sus nombres de manera indeleble”.

“Este premio es de todos los venezolanos”

En el cierre de la carta, María Corina Machado envió un mensaje directo a cada ciudadano venezolano, al que consideró protagonista de esta lucha colectiva. “Este premio es tuyo. Es un reconocimiento a lo que hemos logrado juntos y un recordatorio de lo que aún falta. Ahora avanzamos con más fuerza, confianza y fe inquebrantable, porque vamos de la mano de Dios, hasta el final”.

La dirigente concluyó su mensaje con una frase que ya recorre las redes sociales: “Venezuela será libre, y este logro propagará coraje y esperanza por todas las Américas, porque la libertad, la democracia y la prosperidad son los pilares que nos unen”.

