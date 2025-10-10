La sentida carta que María Corina Machado escribió tras ganar el Nobel: "Venezuela será libre"

Embed

Pese a ello, destacó la resistencia del pueblo venezolano y su capacidad para mantenerse firme frente al autoritarismo: “La respuesta del pueblo ha sido indoblegable. Hemos forjado un movimiento cívico formidable, superando las barreras que el régimen construyó para dividirnos y hemos unido a la nación en un anhelo poderoso: paz en libertad”.

“Estamos muy cerca de lograrlo”

Machado afirmó que Venezuela se encuentra hoy más cerca que nunca de la democracia y aseguró que el Nobel será un motor de esperanza para millones de ciudadanos dentro y fuera del país.

“Este premio inyecta energía y confianza en los venezolanos para completar nuestra tarea. Es un firme llamado para que la transición a la democracia se concrete de inmediato, tal como lo exigimos contundentemente en la victoria electoral del 28 de julio”.

En nombre del pueblo de Venezuela, GRACIAS. pic.twitter.com/hF31DRXC7k — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025

También agradeció a la comunidad internacional por su respaldo: “El apoyo de nuestros genuinos aliados ha sido decisivo. A los pueblos de las Américas y el mundo y a sus valientes líderes que nos respaldan, les transmito mi profundo agradecimiento. La historia de Venezuela escribirá sus nombres de manera indeleble”.

“Este premio es de todos los venezolanos”

En el cierre de la carta, María Corina Machado envió un mensaje directo a cada ciudadano venezolano, al que consideró protagonista de esta lucha colectiva. “Este premio es tuyo. Es un reconocimiento a lo que hemos logrado juntos y un recordatorio de lo que aún falta. Ahora avanzamos con más fuerza, confianza y fe inquebrantable, porque vamos de la mano de Dios, hasta el final”.

La dirigente concluyó su mensaje con una frase que ya recorre las redes sociales: “Venezuela será libre, y este logro propagará coraje y esperanza por todas las Américas, porque la libertad, la democracia y la prosperidad son los pilares que nos unen”.