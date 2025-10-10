Encontraron muerta a la influencer Karolina Krzyak de 27 años y la hipótesis de su muerte genera preocupación mundial

La historia de Karolina Krzyak conmociona al mundo. La influencer polaca de 27 años fue hallada sin vida en su alojamiento en Bali, Indonesia, tras seguir durante meses una dieta extrema basada únicamente en frutas crudas.
frutarianismo: el desafío de las redes que llevó a la muerte a Karolina Krzyak, la influencer de 27 años. Enterate.
La historia de Karolina Krzyak conmociona al mundo. La influencer polaca de 27 años fue hallada sin vida en su alojamiento en Bali, Indonesia, tras seguir durante meses una dieta extrema basada únicamente en frutas crudas.
Su muerte encendió una alarma mundial sobre los peligros de los desafíos alimentarios promovidos en redes sociales. Karolina había construido su identidad digital promoviendo el “frutarianismo”, una corriente del veganismo que propone alimentarse casi en su totalidad de frutas crudas. En sus redes, compartía recetas, videos y reflexiones sobre este estilo de vida que, según sus seguidores, “la había transformado por completo”.
Sin embargo, detrás de esa imagen saludable, su cuerpo estaba en colapso. Según testigos del resort donde se alojaba, la joven llegó con un aspecto frágil, los ojos hundidos y visibles signos de desnutrición.
“Apenas podía mantenerse en pie, pero solo pedía que le trajeran fruta. Rechazó toda ayuda médica”, contó un empleado del lugar.
Tras varios días sin verla salir, un amigo dio aviso al personal. Cuando ingresaron a la habitación, ya era demasiado tarde. Según medios internacionales, Karolina pesaba apenas 22 kilos al momento de su fallecimiento. Las autoridades locales confirmaron que murió a causa de una malnutrición severa.
Familiares y amigos habían advertido que la influencer sufría problemas físicos y emocionales vinculados a su dieta: fatiga crónica, hinchazón, uñas amarillas, pérdida muscular y caries. También habría padecido trastornos de la conducta alimentaria (TCA).
Su caso reabre el debate sobre la influencia de las redes sociales en la salud y los hábitos alimentarios de los jóvenes. Lo que comenzó como una tendencia “natural” terminó en una tragedia que ya da la vuelta al mundo.