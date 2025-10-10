Encontraron muerta a la influencer Karolina Krzyak de 27 años y la hipótesis de su muerte genera preocupación mundial

Tras varios días sin verla salir, un amigo dio aviso al personal. Cuando ingresaron a la habitación, ya era demasiado tarde. Según medios internacionales, Karolina pesaba apenas 22 kilos al momento de su fallecimiento. Las autoridades locales confirmaron que murió a causa de una malnutrición severa.

Familiares y amigos habían advertido que la influencer sufría problemas físicos y emocionales vinculados a su dieta: fatiga crónica, hinchazón, uñas amarillas, pérdida muscular y caries. También habría padecido trastornos de la conducta alimentaria (TCA).

Su caso reabre el debate sobre la influencia de las redes sociales en la salud y los hábitos alimentarios de los jóvenes. Lo que comenzó como una tendencia “natural” terminó en una tragedia que ya da la vuelta al mundo.