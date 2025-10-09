En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Antonela Roccuzzo
Messi
Rumores, mensajes y silencio

Antonela Roccuzzo rompió el silenció y habló sobre su "embarazo"

Antonela Roccuzzo decidió hablar sobre su nuevo embarazo y sorprendió a todos con la verdad. Enterate

Antonela Roccuzzo rompió el silenció y habló sobre su embarazo

En medio de una ola de especulaciones, Antonela Roccuzzo decidió hablar. La esposa de Lionel Messi, quien desde hace semanas se encuentra en el centro de los rumores sobre un posible embarazo, le escribió directamente a Ángel de Brito para desmentir la noticia.

Leé también Plan gratis para visitar lugares y edificioes emblematicos de Buenos Aires
plan gratis para visitar lugares y edificioes emblematicos de buenos aires

El conductor reveló en su programa de streaming Ángel Responde, que se emite por el canal de YouTube Bondi Live, que mantuvo un diálogo privado con Antonela tras la aparición de versiones que aseguraban que estaría esperando su cuarto hijo con el capitán argentino.

Hablé con Antonela. Me escribió y me dijo: ‘No sé por qué siguen con eso’”, contó De Brito en vivo, leyendo el mensaje que la rosarina le envió en respuesta a los comentarios que inundaron las redes.

El periodista aclaró que no es la primera vez que le consultan lo mismo a la pareja de Messi: "Cada tanto los embarazan. Ya me pasó antes que les pregunté a los dos, y la respuesta fue la misma”, aseguró De Brito.

Con su estilo directo, el conductor dejó en claro que no hay ningún embarazo en camino y que todo se trató de un nuevo episodio de los clásicos rumores que envuelven a la pareja más famosa del mundo del fútbol.

Sin embargo, mientras desmentía los dichos, Antonela sorprendió con otro anuncio muy distinto: un nuevo desafío profesional, fuera del universo fashion y de la vida en Miami.

Lejos de las polémicas, Antonela Roccuzzo anunció en sus redes sociales que comienza una nueva etapa: será embajadora social de la organización Estudiar Es Mejor, dedicada a construir escuelas y generar oportunidades educativas donde más se necesitan.

“Hoy me sumo como embajadora social de @estudiaresmejor, una organización que construye escuelas y oportunidades donde más se necesitan... Transforman realidades desde las aulas, acompañando a estudiantes, familias y comunidades enteras”, escribió en Instagram.

La empresaria compartió imágenes de su visita a una escuela, donde conversó con docentes y alumnos, reflejando su costado más comprometido y solidario, una faceta que cada vez gana más protagonismo.

messi antonela 1.png
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Antonela Roccuzzo Messi
Notas relacionadas
WhatsApp sorprende con las nuevas funciones para llamadas grupales que prometen cambiar todo
Truco infalible para eliminar el óxido de las herramientas de forma efectiva y segura
Revelaron el verdadero motivo por el que Tomás Yankelevich llegó en silla de ruedas al país

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar