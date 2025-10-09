Antonela Roccuzzo rompió el silenció y habló sobre su "embarazo"

Con su estilo directo, el conductor dejó en claro que no hay ningún embarazo en camino y que todo se trató de un nuevo episodio de los clásicos rumores que envuelven a la pareja más famosa del mundo del fútbol.

Sin embargo, mientras desmentía los dichos, Antonela sorprendió con otro anuncio muy distinto: un nuevo desafío profesional, fuera del universo fashion y de la vida en Miami.

Lejos de las polémicas, Antonela Roccuzzo anunció en sus redes sociales que comienza una nueva etapa: será embajadora social de la organización Estudiar Es Mejor, dedicada a construir escuelas y generar oportunidades educativas donde más se necesitan.

“Hoy me sumo como embajadora social de @estudiaresmejor, una organización que construye escuelas y oportunidades donde más se necesitan... Transforman realidades desde las aulas, acompañando a estudiantes, familias y comunidades enteras”, escribió en Instagram.

La empresaria compartió imágenes de su visita a una escuela, donde conversó con docentes y alumnos, reflejando su costado más comprometido y solidario, una faceta que cada vez gana más protagonismo.