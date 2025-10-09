En vivo Radio La Red
Policiales
Accidente
La Plata
ACCIDENTE FATAL

Trágico accidente en La Plata: manejaba una moto con sus dos hijas pequeñas y fue chocado por una camioneta

Mauricio Brites, de 53 años, perdió la vida luego de dos días internado tras el accidente en el que viajaba con su esposa y sus dos hijas pequeñas.

Las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo municipal captaron el momento previo al impacto en el que la moto intentó doblar frente al trayecto de la camioneta, que no logró frenar a tiempo y la colisionó desde atrás.

La mujer y las dos nenas, de 1 y 2 años, sufrieron heridas leves y fueron asistidas en el Hospital Cestino, donde horas después recibieron el alta. Brites, en cambio, fue trasladado de urgencia y permaneció internado hasta la madrugada del jueves, cuando los médicos confirmaron su fallecimiento en la Clínica de la Comunidad.

La fiscalía de turno recaratuló el expediente como “homicidio culposo y lesiones culposas”, con el conductor de la camioneta en calidad de imputado. La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción N.º 10, analiza las imágenes del siniestro para establecer responsabilidades.

El hecho conmocionó a los vecinos de Ensenada, que volvieron a reclamar mayores controles de tránsito y medidas para reducir los accidentes en las avenidas más transitadas del distrito. La advertencia es porque en lo que va del año perdieron la vida 65 personas, cifra que supera la cantidad de víctimas registradas en todo el 2024 a causa de incidentes viales.

Otro accidente fatal

Una mujer de 34 años identificada como Estefanía Núñez murió anoche tras un choque entre una moto y un camión en la localidad platense de Lisandro Olmos. El siniestro ocurrió cerca de las 20 sobre la avenida 44, entre las calles 203 y 204, cuando la motocicleta Zanella ZR 150cc en la que viajaba como acompañante colisionó contra la parte trasera de un camión Mercedes Benz con cisterna.

Según fuentes policiales, Núñez iba junto a un hombre de 35 años, identificado como E.M.G., quien conducía la moto. El camión era manejado por otro hombre, P.D.H. Por causas que aún se investigan, el vehículo menor impactó desde atrás y la mujer quedó tendida sobre la calzada, sin signos vitales.

Al lugar acudió personal del Subcomando Oeste y una ambulancia de la Unidad de Pronta Atención de Los Hornos, cuyos médicos confirmaron el fallecimiento en el sitio. El conductor de la moto sufrió heridas leves y fue atendido por los profesionales de salud.

La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción N.º 10 del Departamento Judicial La Plata, fue caratulada como “homicidio culposo”. Las autoridades ordenaron peritajes para determinar la mecánica del impacto y establecer las responsabilidades del hecho.

