Luck Ra sorprendió a todos en vivo: habló del rumor de embarazo con la Joaqui

Sin perder el humor que lo caracteriza, lanzó la bomba en tono de broma: “Sí, lo sé, lo sé. Hay otro chisme de que vamos a tener gemelos, culeado. Supuestamente, ¿viste?”.

Cuando los presentes le siguieron el juego y le preguntaron si era verdad, Luke fue por más: “¿No me van a felicitar, boludo? En serio, creo que pueden ser cuatrillizos”, dijo entre carcajadas, mientras su novia lo miraba divertida.

Y cuando le consultaron quién de los dos estaba embarazado, remató con una frase irónica: “Yo. Yo soy el embarazado”, dijo con tono serio, para después explotar en risas.