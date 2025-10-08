En vivo Radio La Red
Trends
Luck Ra
La Joaqui
¿Lo confirman?

Luck Ra sorprendió a todos en vivo: habló del rumor de embarazo con la Joaqui

Luck Ra rompió el silencio sobre el embarazo de la Joaqui: "Vamos a tener...". Miralo.

Luck Ra sorprendió a todos en vivo: habló del rumor de embarazo con la Joaqui

El cantante Luck Ra volvió a ser tendencia en redes sociales tras su paso por un stream donde, entre risas y bromas, enfrentó los rumores de que sería padre junto a su pareja, la Joaqui.

Lejos de desmentir o confirmar la noticia de manera tradicional, el artista se lo tomó a pura ironía y dejó una frase que desató una ola de memes, comentarios y teorías: “Y hay otro chisme, boludo, de que vamos a tener gemelos, culeado. Supuestamente, ¿viste? No me van a felicitar, boludo. En serio, creo que pueden ser cuatrillizos”.

El momento, transmitido en vivo para miles de espectadores, se viralizó en cuestión de minutos y dio lugar a un sinfín de interpretaciones.

Todo ocurrió durante un stream en el que Luck Ra participó junto a su novia, la Joaqui, con quien mantiene una relación desde hace mucho tiempo. Entre risas y comentarios del chat, el músico decidió abordar los rumores que venían circulando en TikTok y Twitter desde hacía días: que ambos estarían esperando un hijo.

Sin perder el humor que lo caracteriza, lanzó la bomba en tono de broma: “Sí, lo sé, lo sé. Hay otro chisme de que vamos a tener gemelos, culeado. Supuestamente, ¿viste?”.

Cuando los presentes le siguieron el juego y le preguntaron si era verdad, Luke fue por más: “¿No me van a felicitar, boludo? En serio, creo que pueden ser cuatrillizos”, dijo entre carcajadas, mientras su novia lo miraba divertida.

Y cuando le consultaron quién de los dos estaba embarazado, remató con una frase irónica: “Yo. Yo soy el embarazado”, dijo con tono serio, para después explotar en risas.

