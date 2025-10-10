A24.com

Wanda Nara presumió el regalo que le envió La Joaqui y sorprendió con un picante mensaje

Wanda Nara compartió con sus seguidores el especial presente que recibió de parte de La Joaqui, pero lo que realmente llamó la atención no fue el regalo en sí, sino el mensaje con el que decidió acompañar el posteo.

10 oct 2025, 22:16
Wanda Nara compartió en sus redes sociales el especial regalo que recibió de La Joaqui, con quien mantiene una buena relación desde hace tiempo. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el obsequio en sí, sino el mensaje con el que la empresaria acompañó la publicación.

Unas flores rojas acompañadas de delicadas mariposas doradas fue el presente que La Joaqui eligió para agasajar a la mediática. Un detalle elegante, cargado de simbolismo y romanticismo, casi digno de una escena de película. Pero el mensaje que la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) escribió junto a la imagen contrastó por completo con la dulzura del regalo.

En la vida vuelve todo menos vos, escribió sin dar demasiados indicios de quién se trataba pero que probablemente sea a un ex.

Además, no dejó pasar la oportunidad de agradecerle con un emoji de un corazoncito rojo y una carita llorando: “Gracias, @lajoaqui, por esto”.

regalo de la joaqui a wanda nara

El gesto, acompañado por la canción de la artista, “Todo vuelve”, rápidamente llamó la atención. ¿A quién estuvo dirigido?

Cuál era la relación de La Joaqui con la China Suárez

La China Suárez y La Joaqui solían mostrarse muy unidas, aunque con el paso del tiempo esa relación se enfrió sin demasiadas explicaciones. Desde entonces, ambas siguieron caminos separados, en medio de rumores que apuntan a una posible traición por parte de la actriz hacia la cantante.

A fines de julio, la cantante sorprendió con una publicación en su cuenta de X que desató todo tipo de especulaciones y que muchos interpretaron como una indirecta para la actual pareja de Mauro Icardi. “Qué vergüenza moral sentís cuando te das cuenta de que esa persona que defendías de todo el mundo, termina siendo aún peor de lo que decía todo el mundo”, escribió.

Tras el revuelo que provocó su publicación, desde Puro Show (El Trece) decidieron ir directo a la fuente y consultaron si su mensaje estaba dirigido a Suárez. Con total serenidad, la cantante aclaró: “Chicos, cero que ver, sólo me gusta poner frases aleatorias cuando estoy en mi casa mirando una serie”.

Acto seguido, la artista desestimó cualquier conflicto con la actriz:Creo que dije ya más de 50 veces que no tengo ningún problema con ella". Y luego explicó cómo fue que se distanciaron: “Hace mucho que no la veo pero a veces uno simplemente se deja de vincular con alguien porque sus tiempos cambian, sus prioridades cambian, pero no tiene que haber un final catastrófico. A veces uno no tiene ningún problema, sé que es aburrido, no es interesante el chisme, pero es la verdad”.

Finalmente, cerró el tema con una frase tajante que despejó cualquier duda: “No es para nadie, si yo tengo un problema con alguien, va con nombre y apellido porque soy de escorpio, me la aguanto”.

