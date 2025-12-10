En vivo Radio La Red
Policiales
Florencio Varela
Crimen
Horror

Impactante crimen en Florencio Varela: un hombre mató al novio de su expareja con un machete

El hecho se habría desatado tras una intensa discusión y el principal acusado de asesinar a Cristian Eleazar Gómez Núñez, de 32 años, quedó detenido.

Un brutal crimen en Florencio Varela conmociona a la comunidad. Según la investigación, N.S.C., de 31 años, habría asesinado a Cristian Eleazar Gómez Núñez (32), actual pareja de su ex, en medio de una violenta discusión motivada por celos y una supuesta agresión al hijo en común, algo que más tarde quedó descartado por la Justicia.

El ataque ocurrió dentro de la vivienda del agresor, donde también estaba su hijo de 5 años. Tras la pelea, N.S.C. tomó un machete fabricado por él mismo y atacó a la víctima, provocándole dos heridas mortales en el tórax y el corazón. La hermana de Cristian, que lo había acompañado al lugar, fue quien alertó a la Policía. Personal de la Comisaría 4ª de Bosques detuvo al sospechoso en la escena.

Según fuentes policiales, el atacante no intentó escapar y justificó su accionar ante los efectivos: “Nadie le pega a mi hijo”, repetía mientras era reducido. Sin embargo, el examen médico posterior confirmó que el menor no presentaba lesiones, según ordenó el fiscal Federico Pagliuca, titular de la UFI Nº 5 de Florencio Varela.

Un conflicto previo que escaló hasta el crimen

La familia de la víctima aseguró que el crimen fue premeditado. En diálogo con Infobae, Georgina, madre de Cristian, sostuvo que su hijo estaba en pareja con una mujer que tenía dos hijos, y que ambos estaban por mudarse juntos. Esta situación habría enfurecido a N.S.C., quien habría empezado a hostigar a su ex y a acusarla de permitir una supuesta agresión del nuevo novio hacia el niño en común.

Le decía por teléfono ‘¿cómo permitís que tu macho le pegue?’, ‘esto no se va a quedar así’”, relató Georgina. Según la mujer, el acusado enviaba mensajes por WhatsApp para forzar un encuentro con Cristian y hablar sobre la supuesta agresión. Incluso, sostuvo que el agresor afilaba cuchillos delante del menor: “Esto es un juego, acá le voy a cortar la panza”, habría dicho en referencia a la víctima.

La situación escaló cuando Cristian, preocupado por las amenazas, decidió ir acompañado por su hermana a la casa del acusado. Ambos viajaron en un servicio de transporte DiDi. Allí, la discusión se descontroló y terminó con el homicidio.

La investigación judicial: peritajes y pedido de detención

Cristian murió en el acto a causa de las dos puñaladas propinadas con un machete modificado y afilado. En la vivienda, los investigadores secuestraron los teléfonos celulares tanto del acusado como de la víctima, que serán peritados el 19 de diciembre.

Mientras se analizan las cámaras de seguridad de la zona y continúa la búsqueda del arma homicida, el fiscal Pagliuca pidió al juez Adrián Marcelo Villagra, del Juzgado de Garantías Nº 8, que la aprehensión del acusado sea convertida en detención formal bajo el cargo de homicidio simple.

