Impactante crimen en Florencio Varela: un hombre mató al novio de su expareja con un machete

“Le decía por teléfono ‘¿cómo permitís que tu macho le pegue?’, ‘esto no se va a quedar así’”, relató Georgina. Según la mujer, el acusado enviaba mensajes por WhatsApp para forzar un encuentro con Cristian y hablar sobre la supuesta agresión. Incluso, sostuvo que el agresor afilaba cuchillos delante del menor: “Esto es un juego, acá le voy a cortar la panza”, habría dicho en referencia a la víctima.

La situación escaló cuando Cristian, preocupado por las amenazas, decidió ir acompañado por su hermana a la casa del acusado. Ambos viajaron en un servicio de transporte DiDi. Allí, la discusión se descontroló y terminó con el homicidio.

La investigación judicial: peritajes y pedido de detención

Cristian murió en el acto a causa de las dos puñaladas propinadas con un machete modificado y afilado. En la vivienda, los investigadores secuestraron los teléfonos celulares tanto del acusado como de la víctima, que serán peritados el 19 de diciembre.

Mientras se analizan las cámaras de seguridad de la zona y continúa la búsqueda del arma homicida, el fiscal Pagliuca pidió al juez Adrián Marcelo Villagra, del Juzgado de Garantías Nº 8, que la aprehensión del acusado sea convertida en detención formal bajo el cargo de homicidio simple.