Un alumno llevó un arma al colegio y un compañero terminó con una herida de bala

Desde el Consejo Provincial de Educación emitieron un comunicado donde detallaron parte del procedimiento realizado luego del incidente. El organismo señaló que participaron los equipos docentes, de apoyo pedagógico, autoridades de gobierno y conducción escolar para actuar ante la emergencia.

Además, indicaron que tanto el adolescente que llevaba el arma como el elemento utilizado fueron trasladados hacia otro sector del establecimiento para evitar mayores riesgos mientras se daba aviso a las autoridades correspondientes.

La reconstrucción del hecho comenzó a partir de los testimonios de quienes estaban dentro del aula. Según contó la familia del estudiante herido, el joven estaba sentado en su banco cuando escuchó un estruendo repentino. En ese instante sintió un fuerte dolor en uno de sus brazos y rápidamente notó que tenía una herida.

El relato familiar describe una escena de enorme angustia. El estudiante, que hasta ese momento se encontraba participando de una jornada escolar normal, terminó sorprendido por una situación que nadie esperaba. La bala atravesó parte de su extremidad y provocó además una lesión en uno de sus dedos, según indicaron allegados.

La abuela del adolescente contó cómo recibió la noticia y explicó la incertidumbre que vivieron durante los primeros minutos, cuando todavía no tenían información precisa sobre lo que había ocurrido.

“Recibí un llamado cerca de las dos de la tarde diciendo que mi sobrino había tenido un accidente, que había habido una explosión dentro de la escuela. Entonces me acerqué, pero al principio los directivos no sabían decirme exactamente qué había pasado”, relató la mujer.

La familiar explicó que llegó al establecimiento mientras se esperaba la asistencia médica. “Cuando llegó la ambulancia me fui con él hasta el hospital y ahí me dijeron que era una herida compatible con un arma de fuego”, contó, todavía conmocionada por la situación.

El caso abrió un fuerte debate en la comunidad educativa de Cutral Co sobre los controles y las medidas de seguridad dentro de las escuelas. La familia del estudiante herido manifestó que realizará una denuncia formal y pidió que el episodio no quede sin consecuencias.

La abuela del joven reclamó que las autoridades investiguen a fondo lo ocurrido y advirtió que, según su conocimiento, no sería la primera vez que aparece un arma de fuego relacionada con estudiantes del establecimiento.

“Lo que quiero es que se haga algo. No es la primera vez que encuentran un arma de fuego. Ahora la tiene la Policía para hacer las pericias correspondientes y me voy a acercar a realizar la denuncia”, expresó.

La mujer remarcó que su principal preocupación es que el caso tome trascendencia para evitar que algo similar vuelva a suceder. “Quiero que esto salga a la luz, porque pudo haber sido mucho peor”, manifestó.

El reclamo de la familia se basa en la gravedad de lo ocurrido y en las consecuencias que podría haber tenido el disparo dentro del aula. Según explicaron, en el momento del incidente había otros estudiantes cerca, lo que aumentó el peligro.

“Él estaba sentado en el banco. Atrás había más chicos sentados también. Escucharon una explosión y él sintió que le ardía el brazo. Cuando llegué lo encontré lleno de sangre”, relató la abuela al describir la escena posterior al disparo.

La investigación quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán establecer cómo ingresó el arma a la escuela, quién la llevó y cuáles fueron las circunstancias exactas que provocaron que se accionara.

Mientras avanzan las pericias, desde la institución educativa se busca contener a los estudiantes que presenciaron el hecho y brindar asistencia a quienes quedaron afectados por la situación. La escuela se convirtió en escenario de un episodio que alteró por completo la rutina de docentes y alumnos.

El incidente también volvió a poner en discusión la necesidad de reforzar las medidas preventivas en los establecimientos educativos, especialmente ante situaciones donde objetos peligrosos llegan a estar dentro de las aulas.

La comunidad de Cutral Co permanece impactada por lo ocurrido. Para los familiares del joven herido, el episodio pudo haber terminado en una tragedia mayor y por eso insisten en que debe existir una investigación profunda y responsabilidades claras.

Por ahora, el estudiante continúa recuperándose y los investigadores trabajan para reconstruir cada detalle de lo ocurrido. Lo que comenzó como una tarde común de clases terminó con un disparo, una emergencia médica y una pregunta que quedó instalada entre las familias: cómo pudo un arma de fuego ingresar a un aula sin que nadie lo detectara antes.