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Ocho años después del crimen, detuvieron a la hija de un condenado por el brutal asesinato de un colectivero

La División Homicidios de la PFA estuvo a cargo del operativo que dio con Nayla González, acusada de participar en el crimen del remisero José Cáceres Elgueta ocurrido en Mariano Acosta en 2018.

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González

González, tras ser detenida por la PFA. (Foto: Policía)

Ocho años después del brutal asesinato del colectivero Jorge Cáceres Elgueta, la investigación sumó un giro clave. La Policía Federal Argentina detuvo a Nayla Daniela González, hija del hombre condenado por el crimen, acusada de haber instigado el homicidio y de entregarle el arma con la que su padre atacó a la víctima durante una violenta discusión entre vecinos en Mariano Acosta, partido de Merlo.

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Fassetta se despegó del femicidio de Agostina y responsabilizó a Barrelier. (Foto: gentileza La Voz)

La mujer permanecía prófuga desde que surgieron nuevas pruebas durante el juicio contra su padre y fue capturada cuando se dirigía a su trabajo como instructora de pilates.

El homicidio ocurrió durante los primeros minutos del 1° de enero de 2018 en una vivienda ubicada sobre la calle Tres Sargentos, en Mariano Acosta, en el oeste del conurbano bonaerense. La víctima, Jorge Cáceres Elgueta, de 62 años y oriundo de Chile, fue atacada con una violencia extrema luego de una discusión por ruidos molestos.

Según determinó la Justicia, primero fue golpeado con un destornillador, que le perforó la oreja izquierda. Después, cuando ya estaba en el suelo, recibió múltiples golpes en la cabeza con una barreta de hierro. Aunque una ambulancia lo trasladó a un hospital de la zona, murió a las 8.30 de la mañana debido a la gravedad de las heridas.

Cáceres Elgueta llevaba más de dos décadas viviendo en la Argentina. Trabajaba como chofer de la línea 503, era padre y abuelo y también se destacaba en su barrio por participar como payaso en actividades solidarias para chicos. Su muerte conmocionó a la comunidad y dio inicio a una investigación encabezada por la UFI N.º 6 de Morón.

La División Homicidios de la PFA estuvo a cargo del operativo que dio con Nayla González. (Foto: Policía)

La División Homicidios de la PFA estuvo a cargo del operativo que dio con Nayla González. (Foto: Policía)

Su padre fue condenado y ahora detuvieron a su hija

Por el crimen fue condenado en octubre de 2023 Gustavo Daniel González, vecino de la víctima y ex empleado de un colegio católico, quien recibió una pena de 17 años de prisión. Sin embargo, durante el juicio surgieron nuevos testimonios que apuntaron contra su hija, Nayla Daniela González.

De acuerdo con la acusación, la mujer habría instigado el ataque al gritar: "Matalo, es un chileno de mierda", y además le habría entregado a su padre la barreta de hierro con la que terminó golpeando a la víctima.

Cómo fue la captura de la sospechosa

Las pruebas incorporadas durante el debate oral motivaron una nueva investigación, encabezada por el fiscal Patricio Ventricelli, que derivó en una orden de detención.

Aunque su vivienda fue allanada a comienzos de 2025, la sospechosa no fue encontrada y permaneció prófuga durante varios meses. Finalmente, una brigada de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina logró localizarla tras reconstruir sus movimientos cotidianos.

Los investigadores detectaron que trabajaba como instructora de pilates en un estudio de Haedo y analizaron los registros de su tarjeta SUBE. Así determinaron que cada mañana abordaba el tren Sarmiento en la estación Merlo. Con esa información montaron un operativo y la detuvieron cuando esperaba el transporte para dirigirse a su lugar de trabajo.

La investigación continúa

Antes de convertirse en instructora de pilates, la acusada había trabajado en la Municipalidad de Merlo, en el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y también en el Servicio Penitenciario Federal.

Ahora deberá responder ante la Justicia por la acusación de haber participado en el crimen mediante la instigación y la colaboración con el ataque que terminó con la vida del colectivero Jorge Cáceres Elgueta.

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