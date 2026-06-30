Ocho años después del crimen, detuvieron a la hija de un condenado por el brutal asesinato de un colectivero

Cáceres Elgueta llevaba más de dos décadas viviendo en la Argentina. Trabajaba como chofer de la línea 503, era padre y abuelo y también se destacaba en su barrio por participar como payaso en actividades solidarias para chicos. Su muerte conmocionó a la comunidad y dio inicio a una investigación encabezada por la UFI N.º 6 de Morón.

La División Homicidios de la PFA estuvo a cargo del operativo que dio con Nayla González. (Foto: Policía)

Su padre fue condenado y ahora detuvieron a su hija

Por el crimen fue condenado en octubre de 2023 Gustavo Daniel González, vecino de la víctima y ex empleado de un colegio católico, quien recibió una pena de 17 años de prisión. Sin embargo, durante el juicio surgieron nuevos testimonios que apuntaron contra su hija, Nayla Daniela González.

De acuerdo con la acusación, la mujer habría instigado el ataque al gritar: "Matalo, es un chileno de mierda", y además le habría entregado a su padre la barreta de hierro con la que terminó golpeando a la víctima.

Cómo fue la captura de la sospechosa

Las pruebas incorporadas durante el debate oral motivaron una nueva investigación, encabezada por el fiscal Patricio Ventricelli, que derivó en una orden de detención.

Aunque su vivienda fue allanada a comienzos de 2025, la sospechosa no fue encontrada y permaneció prófuga durante varios meses. Finalmente, una brigada de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina logró localizarla tras reconstruir sus movimientos cotidianos.

Los investigadores detectaron que trabajaba como instructora de pilates en un estudio de Haedo y analizaron los registros de su tarjeta SUBE. Así determinaron que cada mañana abordaba el tren Sarmiento en la estación Merlo. Con esa información montaron un operativo y la detuvieron cuando esperaba el transporte para dirigirse a su lugar de trabajo.

La investigación continúa

Antes de convertirse en instructora de pilates, la acusada había trabajado en la Municipalidad de Merlo, en el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y también en el Servicio Penitenciario Federal.

Ahora deberá responder ante la Justicia por la acusación de haber participado en el crimen mediante la instigación y la colaboración con el ataque que terminó con la vida del colectivero Jorge Cáceres Elgueta.