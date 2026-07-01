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La causa por la muerte de Ernestina Pais dio un giro: investigan una comunicación con Muscari

La Justicia avanza en la investigación por el accidente donde murió Ernestina Pais y citaron a declarar a José María Muscari, director de la obra donde trabajabala actriz.

1 jul 2026, 08:50
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La causa por la muerte de Ernestina Pais dio un giro: investigan una comunicación con Muscari

La causa por la muerte de Ernestina Pais dio un giro: investigan una comunicación con Muscari

La causa por la muerte de Ernestina Pais dio un giro: investigan una comunicación con Muscari

La causa por la muerte de Ernestina Pais dio un giro: investigan una comunicación con Muscari

Ernestina Pais murió el viernes a los 54 años en un trágico accidente cuando fue embestida por el Tren de la Costa en San Isidro cuando cruzó las vías con su auto.

La actriz se dirigía al teatro Niní Marshall de Tigre, donde esa noche debía actuar en la obra El divorcio del año, dirigida por José María Muscari.

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En ese contexto, la Justicia avanza en la investigación del caso y se ordenó una serie de medidas, entre las que se encuentran la citación de testigos que brinden información sobre las últimas horas en vida de la conductora.

Rodrigo Alegre contó que la Fiscalía 1 de San Isidro pidió peritar su celular, un IPhone 16, y que en el mismo se encontraron muchas llamadas de Muscari, director del espectáculo donde Ernestina Pais se dirigía a trabajar.

“La Fiscalía pidió también las llamadas salientes y entrantes del celular de Ernestina Pais, una pericia accidentologíca que en un principio la iba a ser la policía científica de San Isidro pero la va a hacer la policía científica de San Martín en los próximos días", indicó el periodista en TN Central.

"Y citó a declarar el día jueves como testigo a José María Muscari porque aparece en el teléfono de ella inmediatamente”, agregó. A lo que el conductor Franco Mercuriali puso en contexto: “Ella estaba yendo a la obra y no llegaba, por eso Muscari empezó a llamar”.

Además, el periodista reveló que la Justicia está apurando los resultados de las pericias toxicológicas que se realizaron en el cuerpo de la conductora para contar con los resultados cuanto antes.

“En un principio podría estar el informe preliminar de la parte toxicológica el día viernes o lunes a más tardar”, concluyó Rodrigo Alegre.

RS Fotos

La dolorosa reacción de José María Muscari tras enterarse de la muerte de Ernestina Pais

Ángel de Brito contó el viernes en LAM (América TV) que Ernestina Pais se dirigía a una función de El divorcio del año cuando ocurrió el fatal accidente.

José María Muscari, director de la obra que protagonizaba, quedó devastado por la noticia y se trasladó de inmediato al lugar del hecho tras enterarse de lo sucedido.

Cuando los efectivos policiales y los equipos de emergencia llegaron al lugar, constataron el fallecimiento de la periodista, que viajaba sola en el vehículo. En la escena trabajaron policías, bomberos y peritos para determinar cómo se produjo el choque.

     

 

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