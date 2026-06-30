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Desesperación total tras la muerte de Ernestina Pais: el futuro de su restaurante es un enorme misterio

¿Cierra o sigue? Los empleados del restaurante viven horas de incertidumbre tras la muerte de Ernestina Pais. Enterate.

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Desesperación total tras la muerte de Ernestina Pais: el futuro de su restaurante es un enorme misterio

La muerte de Ernestina Pais dejó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo, pero también sacudió a quienes compartieron con ella uno de los proyectos más importantes de su vida: Milión, el emblemático restaurante de Recoleta que durante años fue mucho más que un emprendimiento gastronómico.

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Mientras familiares, amigos y colegas todavía intentan asimilar la tragedia, entre empleados, clientes habituales y seguidores comenzó a instalarse una pregunta inevitable: qué ocurrirá ahora con el histórico restaurante que la conductora ayudó a construir con tanta dedicación.

En medio de ese clima de incertidumbre, el equipo de Milión rompió el silencio con una emotiva publicación en redes sociales que conmovió a miles de personas. Allí recordaron a Ernestina no solo como una de las impulsoras del proyecto, sino como una mujer que dejó una huella imborrable en cada rincón del lugar.

"Un inmenso gracias por tu felicidad, tu empuje, tus llantos, tus ideas y tus arranques. A tus consejos y tu bondad, tus rulos descontrolados, tus palabras y tu imaginación. Tu voz única, tu valentía y tu inmensidad sin medida. A tus carcajadas, tus colores, tu pasar con grandeza, tu cuidado de madre de todas las cosas, tu magia y a tu amor infinito", escribieron en una despedida cargada de emoción.

"No sé qué haremos con todo esto que nos dejaste, Ernes. En principio, rodearnos de esta gratitud que sentimos hoy por vos y seguir... como podamos... reintentando maravillas."

Las palabras fueron interpretadas por muchos como el reflejo del enorme vacío que dejó su partida y de la incertidumbre que atraviesan quienes forman parte del restaurante. Por el momento no existe ningún anuncio oficial sobre un posible cierre ni sobre cambios en el funcionamiento de Milión, aunque el futuro del lugar quedó inevitablemente bajo la mirada de todos.

Ubicado en una tradicional casona de Recoleta, Milión se convirtió con los años en uno de los restaurantes más reconocidos de Buenos Aires, un espacio donde la gastronomía convivía con el arte, la cultura y los encuentros sociales. Para Ernestina no era simplemente un negocio: era uno de los proyectos que más orgullo le generaba.

La propia conductora había contado tiempo atrás que el restaurante atravesó momentos extremadamente difíciles durante la pandemia. Además del cierre obligado por las restricciones sanitarias, sufrió la pérdida de dos de sus socios, una etapa que la marcó profundamente.

"Fueron un montón de cosas que sucedieron en pandemia", había resumido al recordar aquellos meses cargados de incertidumbre.

Ahora, tras su inesperada muerte, Milión enfrenta quizá el desafío más duro desde su creación. Los mensajes de apoyo se multiplican en las redes sociales, mientras trabajadores, amigos y clientes intentan encontrar consuelo en los recuerdos que dejó quien convirtió ese lugar en una verdadera extensión de su vida.

Por ahora, el restaurante continúa siendo un símbolo del legado de Ernestina Pais, aunque la gran incógnita sobre su futuro sigue abierta y mantiene en vilo a quienes durante años compartieron con ella ese sueño convertido en realidad.

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