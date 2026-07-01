Aumentos de la la luz y el gas desde julio: cómo quedan los nuevos cuadros tarifarios

El Gobierno nacional oficializó este miércoles los nuevos aumentos en las tarifas de electricidad y gas natural que regirán durante julio para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El Gobierno oficializó los nuevos cuadros tarifarios para los servicios de electricidad y gas natural. También prorrogó las bonificaciones para los usuarios que reciben subsidios energéticos.
Aumentan la luz y el gas desde julio: cómo quedan las nuevas tarifas
El Gobierno nacional oficializó este miércoles los nuevos aumentos en las tarifas de electricidad y gas natural que regirán durante julio para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Las actualizaciones fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante distintas resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE).
Los incrementos alcanzan a usuarios residenciales, comercios, clubes de barrio y otras categorías de consumo abastecidas por Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN. Además, la Secretaría de Energía prorrogó las bonificaciones para los hogares que reciben subsidios energéticos.
A través de las resoluciones 205/2026 y 206/2026, el ENReGE aprobó los nuevos cuadros tarifarios para Edenor y Edesur. El organismo explicó que los ajustes fueron calculados tomando como referencia la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que registraron variaciones del 2,51% y 2,15%, respectivamente. Como resultado, el componente de distribución se actualizó un 2,39%.
En el caso de Edenor, el Costo Propio de Distribución (CPD) registró un incremento total del 2,95%, mientras que en Edesur el ajuste fue del 2,76%.
Los usuarios que reciben subsidios continuarán viendo reflejado en sus facturas el aporte del Estado nacional bajo el concepto "Subsidio Estado Nacional".
Tarifas de Edesur
Para los usuarios residenciales sin subsidios, el cargo variable para consumos de hasta 150 kWh mensuales quedó fijado en $153,935 por kWh, mientras que el cargo fijo mensual pasó a ser de $1.674,55.
Las tarifas aumentan de manera progresiva según el nivel de consumo.
En tanto, los clubes de barrio, entidades de bien público y organizaciones equiparadas a usuarios subsidiados abonarán un cargo variable de $68,531 por kWh en la franja de menor consumo.
Tarifas de Edenor
Para los usuarios residenciales con subsidios, el beneficio continúa aplicándose únicamente sobre los primeros 300 kWh mensuales. El consumo que exceda ese límite se factura a tarifa plena.
En la categoría de menor consumo, el cargo variable subsidiado quedó establecido en $69,303 por kWh, mientras que el excedente dentro de la categoría R2 se cobra a $155,504 por kWh.
Los clubes de barrio y entidades de bien público mantienen el mismo esquema tarifario que los usuarios residenciales subsidiados.
El ENReGE aprobó además los nuevos cuadros tarifarios para las distribuidoras de gas mediante las resoluciones 175/2026, correspondiente a Metrogas, y 204/2026, para Naturgy BAN.
Las tarifas continúan diferenciándose según la categoría de consumo de cada usuario (R1, R2, R3 y R4).
Para los usuarios de Metrogas sin subsidios en la Ciudad de Buenos Aires, el cargo fijo mensual quedó establecido en:
En tanto, para los clientes de Naturgy BAN en la subzona Buenos Aires Norte sin subsidios, el cargo fijo mensual será de:
Los usuarios que cuentan con tarifa diferencial continuarán accediendo a descuentos sobre esos valores.
En paralelo, la Secretaría de Energía prorrogó la bonificación extraordinaria para los beneficiarios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
La medida establece un descuento del 25% sobre el consumo de gas natural y gas propano por redes, con el objetivo de amortiguar el impacto de las actualizaciones tarifarias.
En el caso de la electricidad, continuará vigente una bonificación del 16,59% sobre un consumo base de 300 kWh mensuales para los hogares alcanzados por el esquema de subsidios.
El organismo indicó que el objetivo es mantener la gradualidad en la reducción de los subsidios y brindar previsibilidad a los usuarios respecto del monto de sus facturas.
Las bonificaciones también alcanzan a clubes de barrio, entidades de bien público y organizaciones sin fines de lucro comprendidas dentro del régimen vigente.