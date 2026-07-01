Aumentos de la la luz y el gas desde julio: cómo quedan los nuevos cuadros tarifarios

En el caso de Edenor, el Costo Propio de Distribución (CPD) registró un incremento total del 2,95%, mientras que en Edesur el ajuste fue del 2,76%.

Los usuarios que reciben subsidios continuarán viendo reflejado en sus facturas el aporte del Estado nacional bajo el concepto "Subsidio Estado Nacional".

Tarifas de Edesur

Para los usuarios residenciales sin subsidios, el cargo variable para consumos de hasta 150 kWh mensuales quedó fijado en $153,935 por kWh, mientras que el cargo fijo mensual pasó a ser de $1.674,55.

Las tarifas aumentan de manera progresiva según el nivel de consumo.

En tanto, los clubes de barrio, entidades de bien público y organizaciones equiparadas a usuarios subsidiados abonarán un cargo variable de $68,531 por kWh en la franja de menor consumo.

Tarifas de Edenor

Para los usuarios residenciales con subsidios, el beneficio continúa aplicándose únicamente sobre los primeros 300 kWh mensuales. El consumo que exceda ese límite se factura a tarifa plena.

En la categoría de menor consumo, el cargo variable subsidiado quedó establecido en $69,303 por kWh, mientras que el excedente dentro de la categoría R2 se cobra a $155,504 por kWh.

Los clubes de barrio y entidades de bien público mantienen el mismo esquema tarifario que los usuarios residenciales subsidiados.

También aumentó el gas

El ENReGE aprobó además los nuevos cuadros tarifarios para las distribuidoras de gas mediante las resoluciones 175/2026, correspondiente a Metrogas, y 204/2026, para Naturgy BAN.

Las tarifas continúan diferenciándose según la categoría de consumo de cada usuario (R1, R2, R3 y R4).

Para los usuarios de Metrogas sin subsidios en la Ciudad de Buenos Aires, el cargo fijo mensual quedó establecido en:

$22.606,14 para las categorías R1 a R3.

para las categorías R1 a R3. $85.449,38 para la categoría R4.

En tanto, para los clientes de Naturgy BAN en la subzona Buenos Aires Norte sin subsidios, el cargo fijo mensual será de:

$19.694,91 para las categorías R1 a R3.

para las categorías R1 a R3. $74.776,64 para la categoría R4.

Los usuarios que cuentan con tarifa diferencial continuarán accediendo a descuentos sobre esos valores.

El Gobierno evalúa postergar la quita de subsidios a las tarifas de luz y gas hasta mediados de junio. (Foto: archivo)

Se mantienen las bonificaciones para usuarios subsidiados

En paralelo, la Secretaría de Energía prorrogó la bonificación extraordinaria para los beneficiarios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La medida establece un descuento del 25% sobre el consumo de gas natural y gas propano por redes, con el objetivo de amortiguar el impacto de las actualizaciones tarifarias.

En el caso de la electricidad, continuará vigente una bonificación del 16,59% sobre un consumo base de 300 kWh mensuales para los hogares alcanzados por el esquema de subsidios.

El organismo indicó que el objetivo es mantener la gradualidad en la reducción de los subsidios y brindar previsibilidad a los usuarios respecto del monto de sus facturas.

Las bonificaciones también alcanzan a clubes de barrio, entidades de bien público y organizaciones sin fines de lucro comprendidas dentro del régimen vigente.