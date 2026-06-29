El otro drama de la familia Pais: quién es el joven condenado por robo que desapareció de la vida pública

En febrero de 2019, Dante Casermeiro fue detenido junto a Octavio Laje, acusado de participar en una serie de robos cometidos a bordo de una motocicleta.

Según la investigación, ambos ingresaron armados a un comercio de artículos de camping y pesca en Munro, donde amenazaron al propietario y sustrajeron varias navajas antes de escapar. Al día siguiente, intentaron asaltar a una joven en Olivos, pero fueron interceptados por la Policía luego de un rápido operativo.

Meses más tarde, los dos reconocieron su responsabilidad ante la Justicia y fueron condenados por el delito de "robo agravado por el uso de arma de utilería en grado de tentativa".

Dante recibió una condena de tres años de prisión en suspenso, ya que previamente había recuperado la libertad tras pagar una fianza. Su compañero, en cambio, recibió una pena de cumplimiento efectivo.

La noticia provocó una enorme conmoción y puso a Federica Pais en una de las situaciones más difíciles de su vida.

Visiblemente quebrada durante su programa de radio, la periodista pidió respeto mientras intentaba atravesar el dolor que significaba ver a su hijo envuelto en semejante situación.

"No me quiero meter en la causa, pero hay cosas que no se están haciendo como corresponde por la barbaridad mediática que se desató a partir de esto. Yo solo pido piedad. Hay cosas que han trascendido y no son", expresó entre lágrimas.

Con el paso del tiempo, la conductora reveló además que su hijo atravesaba un delicado cuadro de salud mental y un severo problema de consumo de sustancias, circunstancias que, según explicó su entorno, habían influido profundamente en el deterioro de su conducta.

Desde entonces, Dante Casermeiro desapareció completamente del ámbito público. No posee redes sociales visibles, no vuelve a aparecer junto a su madre y mantiene un perfil absolutamente reservado, lejos de la exposición que alguna vez lo convirtió en noticia.

Federica también eligió proteger su intimidad y prácticamente dejó de hacer referencias públicas a la situación de su hijo.

Ahora, tras la muerte de Ernestina Pais, la historia de toda la familia volvió a ocupar el centro de la escena. Y con ella reapareció el recuerdo de uno de los capítulos más dolorosos que atravesó Federica: el momento en que su hijo pasó de ser un joven anónimo a protagonizar uno de los casos judiciales más resonantes vinculados a una figura de la televisión argentina.