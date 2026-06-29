Encontraron muerta en su casa Milagros Schimf

Los investigadores trabajan sobre distintas hipótesis mientras aguardan los resultados de las pericias y de la autopsia, elementos que serán determinantes para definir el rumbo de la causa.

Según informaron fuentes vinculadas al expediente, la investigación está encabezada por la fiscal Evelina Espinosa, con intervención también de la fiscal Julia Rivoira, quienes coordinaron las tareas realizadas en el lugar del hecho y las medidas judiciales posteriores.

Desde el inicio del procedimiento, los investigadores comenzaron a revisar no solo lo ocurrido durante esa madrugada, sino también el historial de la relación entre la víctima y el acusado. En ese análisis surgieron antecedentes que podrían ser relevantes para comprender el contexto en el que se produjo la muerte.

Uno de los puntos centrales de la causa está relacionado con las denuncias previas realizadas por Milagros contra Acosta y las medidas de protección que habían sido establecidas por la Justicia.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, la joven había solicitado restricciones de acercamiento contra su pareja. Estas medidas fueron ordenadas por organismos judiciales luego de intervenciones solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.

Sin embargo, los investigadores detectaron una situación que generó especial atención: a pesar de las restricciones vigentes, ambos continuaban conviviendo en el mismo domicilio.

Esa circunstancia abrió una nueva línea investigativa debido a la posible existencia de un incumplimiento de las órdenes judiciales. Por este motivo, la fiscalía incorporó la figura de desobediencia judicial reiterada dentro de la imputación inicial contra el detenido.

El expediente intenta determinar por qué motivo la pareja permanecía bajo el mismo techo pese a las disposiciones existentes y si esa convivencia tuvo relación directa o indirecta con el desenlace ocurrido.

La causa también tomó en cuenta episodios anteriores. En abril de este año, Milagros había denunciado al acusado por situaciones vinculadas a amenazas y agresiones, lo que derivó en una intervención policial y una orden de captura.

Finalmente, Acosta había sido localizado y detenido por las autoridades en aquella oportunidad. Ahora, meses después, vuelve a estar bajo investigación por un hecho de extrema gravedad que mantiene en alerta a la comunidad de Concordia.

Los investigadores analizan cada elemento disponible: testimonios, registros de comunicaciones, antecedentes judiciales, declaraciones de personas cercanas y los resultados de los estudios forenses.

La autopsia será una de las pruebas más importantes dentro del proceso, ya que permitirá establecer con mayor precisión la causa del fallecimiento de Milagros Schimf. A partir de esos resultados, la fiscalía podrá determinar si corresponde modificar la calificación legal de la causa o avanzar con nuevas medidas.

Por el momento, el expediente continúa caratulado de manera provisoria como instigación al suicidio y desobediencia judicial reiterada, aunque los investigadores remarcaron que se trata de una etapa inicial y que aún quedan numerosas diligencias pendientes.

Mientras avanza la investigación, familiares, allegados y vecinos de la joven expresaron su preocupación y dolor por la noticia. La muerte de Milagros generó una profunda conmoción debido a las circunstancias que rodean el caso y al historial previo de conflictos entre la víctima y el acusado.

El trabajo de la Justicia estará centrado ahora en reconstruir la secuencia exacta de acontecimientos ocurridos antes del hallazgo. Los investigadores buscan responder preguntas clave: qué sucedió dentro de la vivienda, cuál fue el rol de Acosta en las horas previas y si existieron elementos que puedan establecer algún grado de responsabilidad penal.

El caso también volvió a poner en debate la importancia del cumplimiento efectivo de las medidas de restricción dictadas para proteger a personas que atraviesan situaciones de violencia. La convivencia entre una víctima y una persona denunciada, aun cuando existan órdenes judiciales vigentes, aparece como uno de los aspectos más sensibles que deberán ser analizados durante el proceso.

La Fiscalía de Concordia continuará con la recolección de pruebas antes de tomar nuevas decisiones procesales. En los próximos días podrían conocerse avances importantes a partir de los informes forenses y de las declaraciones de testigos que puedan aportar información sobre la relación y los últimos momentos de vida de la joven.

El caso de Milagros Zoe Schimf permanece abierto y bajo investigación, mientras la Justicia intenta esclarecer una muerte que dejó interrogantes y dolor en toda la comunidad entrerriana.